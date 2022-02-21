Более 500 пар белорусской обуви продали на ярмарке за неделю

Высокие каблуки, тесная и некачественная обувь — всё это со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ботагоз Куанышевой 50 лет. Вместе со своей семьей она специально приехала из Бесколя на ярмарку белорусской обуви. Её мучают отеки на ногах, поэтому ищёт ортопедическую модель.

Ботагоз Куанышева, жительница с. Бесколь, Кызылжарский район:



— Так как сейчас уже хочется перейти на более удобную обувь, я решила прийти посмотреть. Действительно, нашла себе удобную с ортопедической подошвой кожаную обувь. И недорого. Белорусская обувь всегда в приоритете была у нас. Надеемся, что хорошая!



Ортопеды говорят, обувь должна быть изготовлена из натуральных материалов, плотно облегать ногу. С начала ярмарки здесь было представлено около тысячи белорусской обуви разных моделей из натуральной кожи с ортопедической основой. За неделю раскупили уже более 500 пар.

Елизавета Паливцева, менеджер по продажам:



— Обувь для проблемных ног, для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище и выступающая косточка. Также обувь имеет ортопедическую основу и противоскользящую подошву. В Петропавловске мы находимся уже неделю, поток людей большой.

Владимир Пуговкин о ярмарке узнал по телевидению. Сегодня пришел за зимними ботинками. Выбор обуви всегда для него нелёгкий. Причина в проблемной косточке и высоком подъёме. Но здесь мужчина нашел свой идеальный вариант.

Владимир Пуговкин, житель г.Петропавловска:



— Очень много у них здесь моделей есть, все на проблемную ногу, ортопедические стельки. И вот приобрел себе хорошие зимние ботинки, тёплые и удобные. Присмотрел маме демисезонные сапожки, сестре — зимние. На этой неделе придем еще раз уже с мамой и сестрой.

Ярмарка белорусской обуви в Петропавловске продлится до 27 февраля. Побывали продавцы уже в 9 городах Казахстана. Приобрести необходимую модель можно с 10:00 до 19:00 по адресу ул.Ш.Уалиханова,15/1.

Анастасия Кузнецова