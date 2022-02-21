37-летнюю жительницу Петропавловска лишат родительских прав

Криминал

23:07 21 Февраля 2022

На днях в первый отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в Копае без присмотра находятся двое маленьких детей: семилетняя девочка и трёхмесячный малыш. Их мать тоже была дома, но в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские собирают материалы на лишение родительских прав и передачи детей в городской отдел опеки и попечительства. Известно, что горе-мать нигде не работает, состоит на учете и привлекалась к административной ответственности за недолжное исполнение родительских обязанностей. С начала года к ответственности привлекли 43 человека, 86 семей состоят на учёте.

Эльмира Абушева, начальник отделения ювенальной полиции УП г.Петропавловска:

К нам обратились сотрудники 2-ой городской поликлиники о том, что на одном из адресов гражданка находится в состоянии алкогольного опьянения. У неё есть трое несовершеннолетних детей. Старший проживает с бабушкой и двое с ней. 7-летняя девочка объясняет, что мама пила с вечера и не проводила дочь в школу. Ребёнок сам собрался и ушёл, то есть, никакого должного ухода матерью не оказывается.

Алишер Ашимов

Читайте также

34-летнего жителя Петропавловска осудили за хранение наркотиков
Майнинговую ферму «накрыли» в Петропавловске
Полицейские СКО выявили 2 факта сбыта наркотиков за 4 дня
54 североказахстанца стали жертвами интернет-мошенников с начала года
«Дом по ул.Пушкина заминирован», — об этом сообщил нетрезвый мужчина
В Петропавловске задержали мошенника, который оформлял кредит на студентов
С начала года в СКО зарегистрировано 2687 нарушений ПДД
5 миллионов потеряли двое жителей СКО, доверившись сетевым аферистам
Полицейские задержали 30-летнего жителя столицы, подозреваемого в ряде краж
Чем опасна оказанная помощь незаконным мигрантам?
Экс-директора центра занятости г.Петропавловска осудили за взятку
Полицейские задержали подозреваемых в незаконном отстреле лося