37-летнюю жительницу Петропавловска лишат родительских прав

На днях в первый отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в Копае без присмотра находятся двое маленьких детей: семилетняя девочка и трёхмесячный малыш. Их мать тоже была дома, но в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские собирают материалы на лишение родительских прав и передачи детей в городской отдел опеки и попечительства. Известно, что горе-мать нигде не работает, состоит на учете и привлекалась к административной ответственности за недолжное исполнение родительских обязанностей. С начала года к ответственности привлекли 43 человека, 86 семей состоят на учёте.

Эльмира Абушева, начальник отделения ювенальной полиции УП г.Петропавловска:



— К нам обратились сотрудники 2-ой городской поликлиники о том, что на одном из адресов гражданка находится в состоянии алкогольного опьянения. У неё есть трое несовершеннолетних детей. Старший проживает с бабушкой и двое с ней. 7-летняя девочка объясняет, что мама пила с вечера и не проводила дочь в школу. Ребёнок сам собрался и ушёл, то есть, никакого должного ухода матерью не оказывается.

Алишер Ашимов