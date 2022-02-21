167 школьников живут во временных семьях в СКО

Образование

23:05 21 Февраля 2022

У 14-летней Валерии Петровой солидная коллекция наград за различные состязания. Она 4 года занимается волейболом, участвует во всех школьных спортивных соревнованиях, пробует себя в баскетболе.

Валерия Петрова, жительница г.Булаево, район М.Жумабаева:

-На выходных у меня получается волейбол, баскетбол, в пятницу я делаю уроки, которые задают. После школы прихожу и сразу делаю занятия, потому что мне потом сразу надо на тренировку идти, чтобы время на всё хватало.

Девушка мечтает стать тренером. Планирует получить высшее образование. Валерия — необычная школьница, она вместе с бабушкой и дедушкой участвует в проекте «Временная семья». Он нужен для тех учащихся, у которых в селе нет школы, а до ближайшей добираться далеко. Чтобы не отправлять детей в специализированные интернаты, с помощью государственной поддержки их размещают во временных семьях. В основном такие ребята живут у своих родственников, а если таких нет, то у учителей.

Талгат Карабаев, главный специалист отдела образования района М.Жумабаева:

Идёт у нас 7 МРП на питание и 45 тыс фиксированная плата ежемесячно. Пособие на каждого ребёнка в отдельности. Дети проживают здесь во время учебного года, на каникулах, в праздничные дни, в выходные могут проживать с родителями. Проводим контроль, раз в четверть проверяют временные семьи психологи школ, участковые совместно со специалистами отдела образования.

В районе М.Жумабаева во временных семьях проживают 25 детей.
Специальная комиссия регулярно выезжает к ним, чтобы убедиться, есть ли у ребят всё необходимое для комфортной жизни и учёбы.

Наталья Петрова, жительница г.Булаево, района М.Жумабаева:

— Комиссия приходит каждую четверть. Проверяют, я собственно никогда не беспокоюсь, у нас всё в порядке. Дед не пьющий, не гуляющий, у нас тишина в доме. Они смотрят, какая комната у ребёнка, всё ли есть для учёбы. Смотрят питание какое.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

В областном управлении образования рассказали, что проект «Временная семья» в северном регионе запустили в 2019-м году. Сейчас таких семей в области 135, в них живут 167 учащихся. Проект действует в 9 районах. Сегодня он очень востребован в районах Шал акына, а также в Жамбылском и Айыртауском. Там суммарно во временных семьях проживают 100 школьников.

Дарья Пышмынцева

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