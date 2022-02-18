В столице прошёл IX внеочередной съезд НПП «Атамекен»

Более 21 тысячи субъектов малого и микробизнеса намерены освободить от обязательных членских взносов в НПП «Атамекен». От общего числа плательщиков эта категория предпринимателей занимает 74 %.

В результате новшества поступления сократятся более чем на 1 млрд тенге. Эту сумму в Палате намерены компенсировать за счет оптимизации расходов. За это решение проголосовали большинство участников 9-го внеочередного съезда «Атамекена». Заседание прошло в оффлайн-режиме. В ближайшее время предложение внесут в проект закона. После утверждения требований обязательные членские взносы продолжат совершать 7 тысяч субъектов бизнеса, которые уплачивают почти 6-ть млрд тенге. Также на съезде обсудили проблемные вопросы предпринимателей и дальнейшее реформирование Нацпалаты. Избрали здесь и нового председателя президиума. Им стал Райымбек Баталов.

Райымбек Баталов, председатель президиума НПП «Атамекен»:



— Заставлять малый и микробизнес платить — это вопрос. Мы понимаем, что Палата прорабатывает вопросы для всего бизнеса и тратит время для всего бизнеса. Взимать взносы − это справедливо. Но, в то же время мы понимаем, что состояние малого и микробизнеса после двух лет пандемии сильно изменилось.

Жанель Бисенбаева