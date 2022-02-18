В СКО прибыли депутаты Мажилиса Парламента РК

Ерлик Тайжанов, депутат Мажилиса Парламента РК:



— В «Дорожной карте» 216 региональных программ по 17-ти направлениям. Плюс к этому в СК 5 мая 2021-года был утверждён еще один комплексный план по социально-экономическому развитию области. Большая работа предстоит.

Хоть и об итогах этих программ говорить еще рано, контролировать исполнение данных пунктов необходимо, считают депутаты Мажилиса Парламента страны. Планы на ближайшие 10 дней у них большие: выезды в районы, встречи с населением, обсуждение проблем, которые актуальны в регионе не один год. Это дефицит угля, нехватка мест в детских садах, плачевное состояние школ и дорог. Ерлик Тайжанов изучил каждый из наболевших вопросов.

Ерлик Тайжанов, депутат Мажилиса Парламента РК:



— В СК уже пять лет дорога республиканского значения «Челябинск — Новосибирск» не делается. Еще есть такие сведения, что в Айыртауском районе в 30-ти сёлах распроданы земельные участки.

Настоящий математический коллапс вокруг свободных мест в детских садах. Сейчас в области функционируют 500 дошкольных учреждений. Обучаются в них порядка 18-ти тысяч детей. Еще пять тысяч ждут своей очереди. При том, что за два года в регионе ввели свыше тысячи дополнительных мест, проблема не решается. Опасаются депутаты сроков. Они в этом вопросе как никогда важны.

Дмитрий Колода, депутат Мажилиса Парламента РК:



— План, который мы наметили, мы его будем корректировать. Будем проводить приёмы граждан. Он будет проходить и в сельских округах. Поступают уже отзывы, просьбы, которые в план не вошли.



Задавали вопросы и во время этой встречи. Депутат областного маслихата Серик Ибраев просит решить проблему с электроснабжением в районе им. Г. Мусрепова. Там, по его словам, постоянные перебои со светом.

Серик Ибраев, депутат областного маслихата:



— В 6-ти сёлах расстояние между ними 50 км. Трансформаторы 70-ых годов. Они практически не ремонтируют. Сократили численность электриков. Деревянные опоры он болтаются. Такие вот вопросы есть.

Поднимали на совещании вопросы дороговизны сельхозтехники и её обслуживания. Также обсудили народные избранники и проблемы качественной питьевой воды в сёлах области. Решение всех наболевших вопросов депутаты Мажилиса Парламента страны обещали взять на контроль. По словам Ерлика Тайжанов, запросы поддержат и решат на правительственном уровне.

Жанель Бисенбаева