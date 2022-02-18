Полицейские Петропавловска продолжают бороться с интернет-мошенниками

Полицейские областного центра ведут профилактику интернет-мошенничеств среди водителей. Для этого стражи порядка еженедельно проводят различные мероприятия, в том числе акции. Накануне они информировали городских водителей об опасности сетевых аферистов, раздавали им информационные брошюры.

С начала года в Петропавловске зарегистрировано более 50-ти фактов интернет-мошенничеств. Наиболее распространенная схема — это «звонок из банка». Лжесотрудник убеждает человека, что на него пытаются оформить кредит. Чтобы остановить операцию, необходимо отправить персональные данные, реквизиты банковских карт, SMS-коды, логины и пароли. Таких эпизодов в этом году в Петропавловске было 22, сообщают полицейские. Они подчёркивают, что интернет — мошенники регулярно применяют новые схемы и сценарии, активно используют приложения и программы удаленного доступа к смартфонам и компьютерам. Чаще всего аферисты действуют из других городов и стран.

Дания Файзуллина, старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г. Петропавловска:



— Вам позвонили и представились сотрудниками банка; сообщили о подозрительных операциях; просят назвать номер банковской карты, пароль, код из SMS — это мошенники. Также, допустим, вам написали в социальных сетях ваши друзья, знакомые, близкие просьбу о помощи, что у них заболел родственник, или попали в беду; просят перевести деньги, или скинуть номер карты. Не переводите, ни в коем случае, денежные средства не убедившись в достоверности информации, не позвонив данному человеку, не уточнив, действительно ли он нуждается в помощи.

Дарья Пышмынцева