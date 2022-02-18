ПСЭКу присвоили статус «высшего колледжа»: что изменится?

Кирпич за кирпичом студенты возводят угловой стык. Так они закрепляют теорию. В помощь — чертёж и уровень. По мнению Марии Задорожной, этому не научишься, сидя за партой. Такая наглядная практика помогает представить реальную картину будущей профессии. К своему выбору, кстати, она подходила осознанно.

Мария Задорожная, студентка ПСЭК:



— Я поступила на строителя, потому что у меня внутри было желание строить хорошие дома для людей. Чтобы они были теплые и качественно построенные, и красивые. Уверена, когда отучусь, трудоустроюсь или открою свой бизнес. Вообще наша профессия очень разнообразна. Мы можем строить от фундамента до крыши.

В колледже особое внимание уделяют практическим навыкам. Насчитывается здесь 9 цехов. Студентов обучают по дуальной системе, где 60% занятий — практические. Для этого оборудовали кабинеты по программе «Жас маман». В 2020-ом закупили необходимое на сумму 320 млн тенге.

Сантехники, строители, столяры, каменщики, газовики,. У каждого есть свой кабинет. Последних, к слову, насчитывается всего 50. Открыли специальность только в прошлом учебном году с перспективой на будущее. Ведь газификация региона не за горами.

Жазира Асаинова, заместитель директора ПСЭК:



— Программа рассчитана на 3,5 года обучения. После студент получает диплом государственного образца. Я думаю, что проблем с трудоустройством никаких не возникнет в связи с острой нехваткой кадров в этой сфере.

Еще одной вершиной в 90-летней истории колледжа считают открытие прикладного бакалавриата по двум специальностям: «Учет и аудит», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Это позволило присвоить учебному заведению статус «высшего». Теперь студенты по данным направлениям смогут с учетом кредитов поступить в университет на курс выше. При этом отмечается, у строителей больше возможностей.

Агибай Кушумбаев, директор ПСЭК:



— После получения специальности прикладного бакалавриата студенты устраиваются младшими инженерами на строительных предприятиях нашего региона. Будут работать в качестве прорабов, мастеров участков, сметчиков, расчетчиков.



Что позволит зарабатывать больше. В целом, ежегодное трудоустройство молодых людей после окончания составляет 80%. Сейчас в этих стенах обучаются более 1000 студентов по 9 специальностям и 16 квалификациям.

Гюзель Закария