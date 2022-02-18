Новые меры государственной поддержки в сфере развития туризма

В рамках новых мер господдержки предпринимателей будут субсидировать по 4-м направлениям. Например, если бизнесмен строит или реконструирует туристический объект, 10% от затрат возместит государство.

Данияр Исаев, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:



— Второе — возмещение затрат в размере 25% на приобретение транспорта туристической направленности, то есть, 8 и более посадочных мест. При этом есть ограничения по отчуждению. По истечению 5-ти лет транспорт нельзя продать и использовать только по целевому назначению.



Возместит государство затраты и тем, кто занимается придорожным бизнесом. Кроме того, выплачиваются субсидии и лицам, занимающимся содержанием санитарно-гигиенических узлов. Сумма выплат составляет 83 тысячи 300 тенге. Но, деньги будут получать в том случае, если объекты СГУ будут соответствовать современным стандартам.

Данияр Исаев, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:



— Для того, чтобы получить данные меры господдержки, предпринимателям необходимо обратиться в управление в письменном и электронном виде. Предоставить все необходимые документы — копии ПСД, акта ввода в эксплуатацию. Также должна отсутствовать налоговая задолженность. В течение двух дней мы будем рассматривать на наличие всех документов, а потом специальная комиссия будет рассматривать на предоставление данных мер.



Если комиссия одобрит выделение субсидий, то средства на счет предпринимателя перечислят в течение 15-ти рабочих дней. В программу войдут бизнесмены, которые завершили строительство объектов в этом году. Заявку необходимо подать до 1-го марта.

Алишер Ашимов