Мажилисмены посетили строящийся корпус СКУ

Образование

22:25 18 Февраля 2022

После заседания мажилисмены посетили новый строящийся корпус Kozybayev university. С мая прошлого года начали вести переговоры с Аризонским университетом об обучении и взаимной помощи. Некоторые педагоги уже изъявили желание пройти обучение в Аризонском университете, чтобы в дальнейшем преподавать по новым программам. Также будут привлекаться иностранные специалисты. В новом корпусе планируются расположиться порядка 70 научных и виртуальных учебных лабораторий. Работу будут вести по 4 основным направлениям.

ЕРЛАН ШУЛАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, РЕКТОР KOZYBAYEV UNIVERSITY:

— 4 направления будет основных. Это инженерные науки, агропромышленные, а также естественные науки и медицина. Большой корпус, 11 этажей, порядка 18 тыс кв м. Сюда мы планируем 1 сентября уже набирать новых студентов.

Анастасия Кузнецова

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