5 миллионов потеряли двое жителей СКО, доверившись сетевым аферистам

Криминал

22:24 18 Февраля 2022

Тем временем, сетевые аферисты в области по-прежнему продолжают использовать доверчивых граждан в своих сценариях.

«Легенда» о том, что кто-то пытается снять деньги с банковского счёта, обошлась жителю Петропавловска более чем в 2 миллиона тенге. По своей неосторожности мужчина сообщил якобы представителю банка код доступа к своему депозиту. Позже обнаружил, что средств на счете нет. Уступила настойчивости киберпреступников и поддалась под их психологическое давление еще одна североказахстанка. И потеряла таким образом 3 миллиона тенге. Полицейские настоятельно рекомендуют никому не доверять свои конфиденциальные данные. Если у вас есть сомнения в сохранности своих счетов, обращайтесь в филиал банка лично. Только там вы получите достоверную информацию.

Анастасия Кузнецова

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