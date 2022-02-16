Выставка, посвящённая Году детей, прошла в Петропавловске

Магжан Жумабаев, Сабит Муканов, Ахмет Байтурсынов, Абай Кунанбаев. С творчеством этих и многих других казахстанских классиков ознакомились юные читатели. Что-то даже выучили наизусть.

Кымбат Есмуканова — ветеран педагогического труда. Она взрастила не одно поколение. И сейчас её волнует вопрос современной казахстанской литературы.

Кымбат Есмуканова,ветеран педагогического труда:



— Это большое упущение, что молодёжь сейчас не читает книги. Все сидят в телефонах. Мало писателей детской литературы. Им нужна поддержка. Ведь читать книги детей нужно приучать с малого возраст.



Весь прошлый год в библиотеке проходили различные встречи, конкурсы и игры для поддержки детского чтения. Так как 2022 год объявили Годом детей, то таких мероприятий планируется ещё больше.

Айнагуль Секренова-руководитель отдела областной детско-юношеской библиотеки им. Габита Мусрепова:



— До середины 10 марта объявлен конкурс — эссе. Затем мы проведём конкурс молодых поэтов, связанных с красноречием, мастерством чтения стихов. Также в целях популяризации творчества писателей-земляков мы планируем кое-что.

Ежегодно фонд библиотеки пополняется, поступают новые современные книги. Посещают её до 15 тысяч юных читателей.

Диана Салихова