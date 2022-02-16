Выставка, посвященная юбилеям выдающихся личностей страны, открылась в областном историко-краеведческом музее

Народная студия танцев «Куанамын» открывает выставку, посвященную юбилеям выдающихся личностей страны. В историко-краеведческом музее собрались сотрудники библиотеки им.Г.Мусрепова, школьники и студенты, ученые университета.

Акмарал Ибраева, советник председателя правления — ректора Kozybayev University:



— В этом году в нашем регионе большое событие. Это юбилеи известных личностей, общественных деятелей нашего края, которые в свое время проделали большую работу и оставили след в истории. Наша главная задача — передать их труд и героизм будущим поколениям. Это мероприятие воспитывает подрастающее поколение, помогает учащимся закрепить свои знания. Без духовного богатства очень сложно развиваться в будущем.

Общественно-политический деятель Ахмет Байтурсынов, писатель Габит Мусрепов, мастер художественного слова Сафуан Шаймерденов, ветеран Великой Отечественной войны Байкен Ашимов, известный поэт Какимбек Салыков, лётчики — космонавты Владимир Шаталов и Александр Викторенко. В музее собрали фотографии, документы, книги и личные вещи выдающихся земляков.

Ирина Матвеева, специалист отдела литературы областного музейного объединения:



— Один из уникальных экспонатов, представленный на нашей выставке, — это рукопись романа «Улпан» Габита Мусрепова. Рукопись выполнена карандашом арабской графикой на тетрадных листах всего 240 страниц. Закончена была рукопись в 1974 году, хранилась в музее Габита Мусрепова в селе Жанажол, затем они передали нам.



А вот эту домбру подарили Габиту Мусрепову на его 70-летие. Личные вещи писателя тоже передали музею из его родного села Жанажол.

Меруерт Тилекова, экскурсовод областного историко-краеведческого музея:



— На нашей выставке представлено детское седло Габита Мусрепова. Также представлен сервиз Габита Мусрепова. Данный сервиз передали родственники для хранения нашему музею.

Все эти экспонаты рассказывают каждому гостю о жизни и деятельности, достижениях великих земляков. Некоторые из них когда-то сами переступали порог музея и оставляли здесь ценные реликвии. Гости признаются, увидеть личные вещи на расстоянии вытянутой руки, которых касались именитые земляки, — это дорогого стоит.

Ольга Громова, студентка колледжа железнодорожного транспорта им.Б.Ашимова:



— На выставке представлены фотографии, личные вещи наших земляков. Вообще я считаю, что данная выставка заинтересует, как сказали, подрастающее поколение, потому что знать свою историю и историю своей страны — это очень важно во все времена.



Выставка «Созвездие ярких имен» в историко-краеведческом музее продлится до конца года. Запланированы мероприятия к юбилею каждого выдающегося деятеля.

Анастасия Кузнецова