В Грузии началась 6-ая волна пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире переболели более 400 млн человек. Скончались почти 6 млн заразившихся. Антилидерами по-прежнему остаются США, Индия и Бразилия. В этих странах суточный прирост насчитывает от 50-ти до 200 тысяч новых случаев. По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, пандемия COVID-19 далека от своего завершения, а её новые варианты ещё будут появляться.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:



— На данный момент о случаях заражения новой разновидностью коронавирусной инфекции сообщили 50 из 53-х стран Старого Света и Центральной Азии. Сейчас «омикрон» быстро становится доминирующей разновидностью ковида в Западной Европе. Кроме того, он активно размножается на Балканах.

Раньше эксперт говорил о том, что острая фаза пандемии может завершиться уже в этом году. Достичь таких результатов можно только при соблюдении всех карантинных ограничений. Однако, не все страны их придерживаются. Грузия, например, находится на 6-ой волне коронавируса. Местные власти постепенно снимают ограничения — проводят культурно-массовые мероприятия, работают образовательные и развлекательные учреждения, отменили «зеленые паспорта», что привело к резкому ухудшению прививочной кампании. Всего полный курс иммунизации прошли около 43% населения.

Амиран Гамкрелидзе, руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии:



— Показатель положительных тестов высокий, сегодня 24 тысячи новых случаев. Большая нагрузка идёт на лаборатории, в больницах ситуация — не критичная — там лечатся всего 6 тысяч человек. А вот что касается вакцинации,показатели низкие. Очень плохо, что после стольких случаев заражения люди не идут прививаться.

Нестабильная эпидобстановка в соседней России. За сутки там положительный ПЦР подтвердился у 180-ти тысяч человек. По словам врачей, резкий прирост связан с циркуляцией «омикрон»-штамма, который доминирует во всех регионах страны. На него приходится более 60% случаев. В основном новый вариант вируса поражает детей. Подростков активно вакцинируют препаратом «Спутник М». Привиться им могут дети в возрасте от 12 до 17 лет. Всего полный курс иммунизации прошли более 70 миллионов россиян. Это 49% от подлежащего населения.

Людмила Кирсанова, глава амбулаторного отделения, Российская Федерация



— На данный момент вакцинация осуществляется на базе поликлиники по предварительной записи, чтобы не создавались очереди. Вакцина «Спутник M» – это та же «Спутник V», только разбавленная в пять раз. Она состоит из двух компонентов. Детям до 15 лет необходимо согласие родителей.

Эксперты отмечают, победить коронавирус и его новый штамм может только вакцинация. Всего в мире полный курс иммунизации прошли более 4 миллиардов 200 миллионов человек. Бустерную дозу антигена получили 15% населения.

Алишер Ашимов