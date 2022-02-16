Уникальную операцию на сердце провели в Петропавловске

Аортальный стеноз — диагноз, который поставили 72-летней североказахстанке. Сопровождалась болезнь на протяжении многих лет приступами удушья, быстрой утомляемостью и обмороками. Единственным спасением для пациентки было хирургическое вмешательство. Но и здесь есть свои нюансы. Операцию из-за сопутствующих заболеваний и силы возраста невозможно проводить на открытом сердце — слишком опасно для жизни. А иных методов лечебной помощи до этого дня у нас не оказывали.

Вот они технологии и будущее кардиологии. Сложнейшая операция делается через небольшой разрез в области бедра. Манипуляции врачи выполняют с помощью введённого в кровеносный сосуд катетера. Трубка диаметром в 4 миллиметра должна оказаться на границе между левым желудочком и корнем аорты — там и располагается клапан. В качестве ориентира — только картинка на экране. Под рентгеновским контролем без искусственного кровообращения, а также общего наркоза и проводят современную операцию, которая способна продлить жизнь пациента с тяжелым пороком сердца.

Азамат Магзумов, директор областного кардиологического центра:



— В нашем кардиологическом центре замена клапана раньше проводилась открытым способом. Но, это вызывало большие сложности. Мы в течение полугода договаривались с нашими зарубежными коллегами. Они приехали к нам, и мы впервые проводим транскатетерную имплантацию аортального клапана. Трансплантация проводится из перикарда бычьего сердца.

Это еще один признак уникальности. Если операцию без единого разреза в области сердца проводили только в центрах столицы и Алматы, то клапан из бычьего перикарда в стране импортируют впервые. Ранее врачи применяли материал из синтетических тканей. Они, по словам хирургов, продлевали срок послеоперационного восстановления. Новый бисовместимый протез удобен и в применении.

Максат Кудратуллаев, руководитель кардиологического блока многопрофильной областной больницы :



— Уникальность этого клапана в том, что во время операции вся работа размеренная. Когда мы его поставим в позицию аортального клапана, у нас есть время для наблюдений. Этот клапан, несмотря на стеноз, он через себя пропускает кровь и он не останавливает кровообращение. А это очень важный момент, потому что миллиметры играют очень большую роль.



По-настоящему ювелирная работа, которая не прощает ошибок. Протез аортального клапана немаленького размера, и к сердцу его можно доставить только через здоровые сосуды. Поверх старого клапана хирурги устанавливают новый, со створками, которые раскрываются и закрываются, чтобы пропускать кровь. В целом почти часовая операция прошла успешно.

Максат Кудратуллаев, руководитель кардиологического блока многопрофильной областной больницы :



— Первая операция прошла довольно сложно. Были технические моменты и моменты со стороны силы возраста пациента. Благодаря сплочённой работе наших коллег нам удалось справиться с ситуацией. Пациентка сейчас в сознании и переводится в реанимацию для дальнейшего наблюдения.



В уникальной операции помимо 3-х местных кардиологов участвовали врачи из других городов страны и стран мира. Обучали новому методу хирургического вмешательства специалисты ведущих клиник Швейцарии, Германии и Великобритании.

Кейт Дж Олдройд, доктор медицинских наук, главный медицинский специалист Biosensors International:



— Такие операции я провожу уже более 5-ти лет. На моём счету около 500 успешных операций. Сегодня был мастер-класс, радует подготовка и настрой казахстанских специалистов. Единственное, немного недостаточна материально-техническая база больницы.

Для того, чтобы проводить такого уровня операции, по словам британского хирурга, необходимо современное оборудование. Помогут они не только в процессе, но и в дальнейших наблюдениях пациента. Занимает имплантация аортального клапана в странах Европы около 40 минут. За такое же время проводить операции в скором времени будут и у нас. Правда, пока она доступна лишь единицам. Стоит «TAVI» около 6,5 млн тенге. Для казахстанцев в рамках фонда ОСМС операцию планируют проводить бесплатно.

Жанель Бисенбаева