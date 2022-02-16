Рейды по соблюдению пожарной безопасности в жилом секторе

ДЧС

22:10 16 Февраля 2022

 

Возле печки обязательно должен лежать предтопочный лист, а дымоходы рекомендуют очищать каждые три месяца. ЧС-ники объясняют населению основные правила пожарной безопасности.

Семья Аруповых живёт в этом доме уже 3 года. С правилами техники пожарной безопасности они хорошо знакомы. После проверки спасатели убедились, печь работает исправно.

Руслан Арупов, житель г.Петропавловска:

Топим уголь, дрова. Печь обычная, паровая. Перед топкой сушим дрова. Закидываем по мере потребности печи, чтобы не перегружать печку. Вот так и греемся, топимся. Это, конечно, страшно, когда пожар, если у кого-то случилось такое. Особенно, если все это распространится. Этого всего надо избегать.

Профилактические рейды спасатели проводят ежедневно. С начала отопительного периода они провели более 48 тысяч подворовых обходов с охватом около 120 тысяч человек. Выявили почти 3 тысячи нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и систем отопления. Взяли на учёт более 4 тысяч домов.

Даниэль Саркисян — старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

Требования правил пожарной безопасности самые простейшие необходимо соблюдать. Халатность в этом плане карается нанесенным материальным ущербом себе, своему имуществу, а также своих соседей и т.д. Отопительную печь в частном жилом доме никогда нельзя оставлять без присмотра, доверять ее детям. Выгребать золу и шлак строго в определенное место из негорючих материалов. Своевременное обращение по номерам экстренных служб: 101, 102, 112, 103, может или искоренить вовсе ситуацию или смягчить ее последствия».

С начала отопительного сезона в Петропавловске произошло 19 пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

 

Диана Салихова

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