Для чего СКО нужен качественный интернет на полях?

В СКО у 95% сельских жителей есть доступ к интернету. Только за последние 2 года к нему подключили 148 населённых пункта. В них живут больше 35 тысяч североказахстанцев.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:



— Сотовые операторы взяли обязательство покрыть сёла, где проживают 250 человек и более. Но мы в любом случае на этом не останавливаемся. Совместно с ними прорабатываем, и сегодня более 50% наших населённых пунктов, где живут люди менее 250 человек, уже покрыты.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:



— Интернет есть, вот только его качество вызывает много вопросов. Корреспонденты нашего телеканала часто слышат такие комментарии от сельчан, когда выезжают в районы области. Разобраться с проблемами предстоит оператором сотовой связи. В профильном министерстве для них даже сделали 90% скидку на использование радиочастот. «Свободные» средства сотовые операторы должны будут инвестировать в повышение качества интернета в сёлах. Тех, кто захочет «схитрить», будут штрафовать.

Если всё сработает, как нужно, качество интернета в сёлах станет не хуже, чем в областном центре. Кстати, в нём из-за высоток 4G местами работает с помехами. Очень плохо с интернетом дела обстоят в курортных зонах региона. В Шалкар-Имантауской в этом году ситуация должна измениться, рассказал заместитель главы региона. В министерстве цифрового развития в рамках меморандума с компанией «Транстелеком» для этого предусмотрели 100 млн тенге. В разы больше денег понадобится, чтобы интернет появился на североказахстанских полях. Такая задача у области есть, отметил Кумар Аксакалов. И добавил, что к её выполнению нельзя подходить бездумно. Важно грамотно всё спланировать.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



-В поле мы должны получить хороший сигнал интернета. Сейчас с каждым днём мы видим, что все процессы автоматизируются, техника приходит более совершенная, со всевозможными, напичкана большой цифровой техникой. Качественно ли работает трактор, даже расход топлива в ежедневном режиме мы должны видеть. Перерасход, если идёт топлива, то почему он происходит. Т.е это большая аналитика, большая база данных.



Она, в первую очередь, понадобится руководителям местных сельхоз предприятий, чтобы избавиться он лишних затрат и повысить качество своей работы. Это же предстоит сделать и огнеборцам, чтобы сохранить те показатели, которые у них есть на начало года. За полтора месяца 2022-го в области произошло 68 пожаров.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:



— Что на 31% меньше по сравнению с прошлым годом, количество погибших снизилось на 67%, на 78% уменьшилось количество травмированных по сравнению с прошлым годом. Материальный ущерб от пожаров снизился на 65% и составил 9 млн 498 тыс тг.



Большое внимание ЧС-ники уделяют профилактике. Вместе с сотрудниками городского акимата проводят обходы по новостройкам. Некоторые их жители, то ли для красоты, а возможно по другим причинам, срезают эвакуационные лестницы в высотках.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— Сформировали отдельную рабочую группу и работаем уже именно с собственниками квартир. Если он собственник, он её покупал, есть проектно-сметная документация, она прошла экспертизу и в ней имеется чётко обозначенный лестничный марш для эвакуации, при их отсутствии мы сейчас с участковыми будем добиваться того, чтобы заходить, актировать и при наличии нарушений наказывать.

Глава региона поручил акиму города и начальнику областного департамента по ЧС продолжать инспектирвать новостройки. Кумар Аксакалов добавил, что жители Петропавловска не должны пренебрегать требованиями пожарной безопасности.

Дарья Пышмынцева