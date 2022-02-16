Бегущая строка 16 февраля 2022 года

**** »МТРК» ТЕЛЕАРНАСЫНДАҒЫ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРҒА МЫНА МЕКЕНЖАЙ БОЙЫНША ТАПСЫРЫС БЕРУГЕ БОЛАДЫ: ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ, П. ВАСИЛЬЕВ К-СІ, 69 (2 ҚАБАТ). ТЕЛ.: + 7-777-083-77-55.
**** ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО АДРЕСУ: ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). ТЕЛ.: + 7-777-083-77-55.
****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** BM 500/80 6 СЕКЦИЯ ҚҰЙЫЛҒАН TROPIC (ТРОПИК) БИМЕТАЛЛ ЖЫЛЫТУ РАДИАТОРЫ. БАҒАСЫ: 12000 ТЕҢГЕ.
**** РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ TROPIC (ТРОПИК) БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТОЙ BM 500/80 6 СЕКЦИЙ. ЦЕНА: 12000 ТЕНГЕ.
**** »БРЕСТ» ТӨРТ КОНФОРОЧНУЮ ГАЗ ПЛИТАСЫН САТАМЫН. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** ПРОДАМ ГАЗОВУЮ ЧЕТЫРЕХ КОНФОРОЧНУЮ ПЛИТУ »БРЕСТ». Б/У. ТЕЛ.: 33-26-22.
****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ
**** ЖҰМЫСҚА ТАЛАП ЕТІЛЕДІ: ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ БАР КҮЗЕТШІ-ОТ ЖАҒУШЫ. ТЕЛ.: 41-33-22, 8-705-143-81-57.
**** ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: ОХРАННИК-КОЧЕГАР С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ТЕЛ.: 41-33-22, 8-705-143-81-57.
**** 1 БІЛІМІ БАР БУХГАЛТЕР ҚАЖЕТ:С АҒЫМДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ҮШІН БУХГАЛТЕРИЯ (БУХГАЛТЕР ПРОФ. СЕРТИФИКАТЫ ҚАЖЕТ). ТҮЙІНДЕМЕНІ КЕЛЕСІГЕ ЖІБЕРУ E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ 1:С БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ (ЖЕЛАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ПРОФ. БУХГАЛТЕРА). РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТАЛАП ЕТІЛЕДІ ТІЛШІСІ. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
**** ТРЕБУЕТСЯ ВИДЕООПЕРАТОР. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** КАПСУЛАЛАР »КАЗАНОВА» — ЕРЛЕРДІҢ ЖЫНЫСТЫҚ ҚЫЗМЕТІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖӘНЕ ЖАҚСАРТУ. КӨМЕКТЕСЕДІ ҚАЙТАРУҒА ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ СЕНІМДІЛІК. ТЕЛ.: 8-775-599-44-99. ББҚ. ДӘРІ ЕМЕС! СОГР: № KZ.16.01.79.003.E. 002815.11.14 28.11.2014Г.
**** КАПСУЛЫ »КАЗАНОВА» — ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ МУЖЧИН. ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЬЕ И УВЕРЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-775-599-44-99. БАД. НЕ ЛЕКАРСТВО! СОГР: №KZ.16.01.79.003.E.002815.11.14 ОТ 28.11.2014Г.
**** ЕМДЕУ. ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ. ПРОТЕЗДЕУ. СКОЛ КЕРАМИКА. ИМПЛАНТАЛАР. »ДЕНТА-LAND» СТОМАТОЛОГИЯСЫ. ДӘРІГЕРЛЕР: ШАЛЬКОВСКИЙ С.А., ИКОННИКОВА Е.В., КРАСНИКОВА А.А. ТЕЛ. 33-06-93, 8-777-922-31-38, БӨКЕТОВ КӨШЕСІ, 79. ЛИЦЕНЗИЯ 2007 Ж.12 СӘУІРДЕ 00147 DT СҚО ОБЛЫСТЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ДЕПАРТАМЕНТІМЕН БЕРІЛГЕН.
**** ЛЕЧЕНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ, СКОЛ КЕРАМИКИ. СТОМАТОЛОГИЯ »ДЕНТА-LAND» ВРАЧИ: ШАЛЬКОВСКИЙ С.А., ИКОННИКОВА Е.В., КРАСНИКОВА А.А. ТЕЛ. 33-06-93, 8-777-922-31-38, УЛ. БУКЕТОВА, 79. ЛИЦЕНЗИЯ 00147 DT ОТ 12.04.2007Г. ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СКО.
**** АВТО ЖЫЛЫТҚЫШТЫҢ РАДИАТОРЛАРЫН АУЫСТЫРУ, ЖАПҚЫШТАРДЫ ЖЕЛІМДЕУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ. ДЕМАЛЫССЫЗ ЖҰМЫС ІСТЕЙМІЗ. ТЕЛ.: +7-777-094-88-81.
****ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЯ АВТО, ПРОКЛЕЙКА И РЕМОНТ ЗАСЛОНОК. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: +7-777-094-88-81.
**** »КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ҰЙЫМДАР ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢЫНЫҢ 41 БАБЫНДАҒЫ 5 ТАРМАҒЫНА СӘЙКЕС ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУМАҒЫНДА ӘРЕКЕТ ЕТЕТІН КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ҰЙЫМДАР ЖЫЛ САЙЫН 31 НАУРЫЗҒА ДЕЙІН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ ІСТЕРІ БОЙЫНША КОМИТЕТІНЕ ҰЙЫМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРДЕ ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮШІН ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРЫ ӨЗ ҚЫЗМЕТТЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ҚАЖЕТ. ТОЛЫҚ АҚПАРАТ INFONPO.GOV.KZ.САЙТТА. ТЕЛ.: 46-95-17, 46-14-58, 49-02-12, 50-01-62.
**** В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 41 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН »О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЖЕГОДНО ДО 31 МАРТА НА КАЗАХСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ НПО. ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: INFONPO.GOV.KZ. ТЕЛ.: 46-95-17, 46-14-58, 49-02-12, 50-01-62.
**** »ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ФИЛИАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ: КҮНДІЗ 16 АҚПАНДА СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ СОЛТҮСТІГІНДЕ, ОҢТҮСТІК-БАТЫСЫНДА, БАТЫСЫНДА, ТӘУЛІК БОЙЫ 17 АҚПАНДА ОБЛЫСТЫҢ СОЛТҮСТІГІНДЕ, СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫСЫНДА, ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСЫНДА ЖАЯУ БҰРҚАСЫН КҮТІЛЕДІ. 16-17 АҚПАНДА ОБЛЫСТЫҢ ОҢТҮСТІГІНДЕ ТҰМАН КҮТІЛЕДІ. ОҢТҮСТІК-БАТЫСТАН ЖЕЛ СОҒАДЫ, КҮНДІЗ 16 АҚПАНДА ОБЛЫСТЫҢ СОЛТҮСТІГІНДЕ, ОҢТҮСТІК-БАТЫСЫНДА, БАТЫСЫНДА ЕКПІН 15-20 М/С. 17 АҚПАНДА ЖЕЛ ТҮНДЕ ОБЛЫСТЫҢ ОҢТҮСТІК-БАТЫСЫНДА, БАТЫСЫНДА, КҮНДІЗ БАСЫМ БӨЛІГІНДЕ КҮШІ 15-20 М/С КҮТІЛЕДІ. ПЕТРОПАВЛ Қ: КҮНДІЗ 16-17 АҚПАНДА ЖАЯУ БҰРҚАСЫН КҮТІЛЕДІ, ОҢТҮСТІК-БАТЫСТАН ЖЕЛ СОҒАДЫ, КҮШІ 15-20 М/С.
**** ФИЛИАЛ РГП »КАЗГИДРОМЕТ» СООБЩАЕТ, ЧТО: ДНЕМ 16 ФЕВРАЛЯ НА СЕВЕРЕ, ЮГО-ЗАПАДЕ, ЗАПАДЕ, СУТКИ 17 ФЕВРАЛЯ НА СЕВЕРЕ, СЕВЕРО-ВОСТОКЕ, ЮГО-ВОСТОКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ НИЗОВАЯ МЕТЕЛЬ. 16-17 ФЕВРАЛЯ НА ЮГЕ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕСЯ ТУМАН. ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДНЕМ 16 ФЕВРАЛЯ НА СЕВЕРЕ, ЮГО-ЗАПАДЕ, ЗАПАДЕ ОБЛАСТИ ПОРЫВЫ 15-20 М/С. 17 ФЕВРАЛЯ ВЕТЕР НОЧЬЮ НА ЮГО-ЗАПАДЕ, ЗАПАДЕ ОБЛАСТИ, ДНЕМ НА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ 15-20 М/С. Г. ПЕТРОПАВЛОВСК: ДНЕМ 16-17 ФЕВРАЛЯ ОЖИДАЕТСЯ НИЗОВАЯ МЕТЕЛЬ, ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 15-20 М/С.