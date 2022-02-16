109 североказахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Здравоохранение

22:10 16 Февраля 2022

 

Более полутора тысяч казахстанцев заразились коронавирусом за сутки. Наибольшее количество инфицированных в Алматы.Там положительный ПЦР подтвердился у 580-ти человек. В Карагандинской, Павлодарской областях и городе Нур-Султане более 120-ти новых случаев. В СК коронавирус подтвердился у 109 человек. Напомню, днем ранее здесь выявили 95 случаев заражения COVID-19. Между тем, в стране активно идёт прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 8 миллионов 894 тысячи человек. Из них 280 тысяч — североказахстанцы.

Алишер Ашимов

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