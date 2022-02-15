Воины-интернационалисты рассказали молодёжи о военном конфликте в Афганистане

15 февраля 1989 года через мост Дружбы на участке Тахта-Базарского погранотряда в 16 часов 21 минуту границу перешел последний советский солдат. Ровно 33 года назад войска покинули Афганистан. Закончилась 10-летняя война.

Среди тех, кто на себе познал горечь пороха и весь спектр хроники Афгана, — Эрик Таттыбаев. В начале 80-х годов он отправился в Азербайджан, чтобы исполнить свой долг перед Отечеством. Во время службы 18-летнего юношу вместе со сверстниками отправили в Афганистан.

Эрик Таттыбаев, председатель союза ветеранов Афганистана и локальных войн по СКО:



— Парашютная десантная дивизия 328 парашютно-десантный полк. По тревоге нас подняли, приземлились уже в Кабуле. Мы шли туда не на какую-то войну, а именно выполнять свой интернациональный долг, помогать нашему дружественному народу Афганистана. Строить больницы, школы, детские сады. Мы по фильмам смотрели, как фашисты издевались, то здесь душманы — они более такие ухищренные на издевательства наших солдат.

Из полутора тысяч ребят, которые ушли в Афганистан, 46 вернулись в цинковых гробах. В регионе сейчас проживают 684 участника тех событий.

Эрик Таттыбаев, председатель союза ветеранов Афганистана и локальных войн по СКО



— Конечно, тяжело. Мы попали в самую жару. Не все смогли, не у всех был тот железный стержень, с которым они могли стойко там…Все воевали, но после войны остался большой шрам.



Председатель регионального филиала союза ветеранов Афганистана и локальных войн советует молодому поколению уважать и ценить жизнь, быть чуткими к бедам других.



Валерия Евтушенко, студентка колледжа СКУ:



— Очень необычно слушать из перовых уст, от человека, который там был. Я знала до этого, что это действительно страшно, но теперь еще больше осознаю.

Максим Калашников, студент колледжа СКУ:



— Сразу представляется картина войны в голове, как человек проходил через все это, как это было трудно, какие мучения были, душевные переживания. Как минимум, это полезно для молодежи, во-первых, узнать историю свою, во-вторых, послушать совет от старших. Мир — это хорошо. Никакой войны!

В областной детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова такие мероприятия проводят каждый год. Повышают знания юного поколения о войне в Афганистане, отдают дань памяти и уважения воинам-интернационалистам.



Ольга Дума, руководитель отдела детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:



— В этом году участие во встрече с воинами-интернационалистами приняли студенты 1 курса колледжа СКУ. Данное мероприятие проводится с целью воспитания у нынешней молодежи чувства отваги и гордости за свой народ на примерах воинов-интернационалистов.



К памятной дате в библиотеке подготовили выставку книг «В пламени Афганистана», где представили материалы, посвященные военным событиям, и воспоминания ветеранов .

Анастасия Кузнецова