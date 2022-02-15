В районе М.Жумабаева на 90% завершили снегозадержание на полях

Задержать как можно больше влаги на полях — сегодня одна из главных задач хлеборобов. Без воды растения во время вегетационного периода могут просто погибнуть, поэтому для будущего урожая этот агроприём необходим. Денис Шепель 14 лет работает механизатором в одном из товариществ района М.Жумабаева. В тёплый сезон участвует в посевной, заготовке кормов, зимой чистит дороги, проводит снегозадержание.

Денис Шепель, механизатор ТОО «Таманское», район М. Жумабаева:



— Работаем с 8.00 до 18.00. Бывает до 22.00 задерживаемся, чтобы сделать побольше, а то скоро бураны начнутся, чтобы снега больше осталось на полях.

В ТОО «Таманское» задержали снег более чем на 1000 га. Всего же в районе М.Жумабаева в этой работе задействованы 220 товариществ — от мелких до более крупных. Снега в районе выпало меньше по сравнению со среднегодовыми показателями. Поэтому, чтобы задержать на полях влагу и в дальнейшем повысить качество и количество урожая, все сельхозтоваропроизводители сейчас усиленно трудятся.

Алибай Кусаинов, руководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии района М.Жумабаева:



-В районе М.Жумабаева при плане в 291 тыс га снегозадержание на сегодня на площади 260 тыс сделаны агротехнические мероприятия. Начали в середине декабря — 12-го и по сегодня продолжается. Где-то в день до 35 единиц участвуют. В основном К-700, ХТЗ, МТЗ.

План по снегозадержанию район М.Жумабаева выполнил на 90%. Оставшиеся десять «закроют» до начала марта. На некоторых полях, чтобы сделать ежегодную процедуру эффективнее, техника проходит несколько раз.

Дарья Пышмынцева