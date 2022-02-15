Работу детского инфекционного отделения прокомментировал Кумар Аксакалов

Здравоохранение

23:06 15 Февраля 2022

Работу детского инфекционного отделения прокомментировал глава региона Кумар Аксакалов. К нему нередко обращаются по поводу плачевного состояния здания медицинского учреждения. По словам акима области, вопрос решится со стабилизацией эпидемиологической ситуации в нашем регионе.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

Хочу родителям объяснить, что всех детей, по мере выравнивания ситуации по КВИ, мы переведём это отделение в новую больницу, которая была построена в прошлом году. Она у нас на 200 коек. Половину мы можем передать детям. Она оснащена у нас всем необходимым оборудованием.

Гюзель Закария

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