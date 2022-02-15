Как после реконструкции изменилось отделение многопрофильной детской областной больницы?

4 месяца ремонтных работ и отделение экстренной детской хирургии изменилось до неузнаваемости. Привычные для больниц серые стены здесь заменили яркими рисунками, передающие сказочную атмосферу. Такой стиль поднимет настроение маленьким пациентам и в какой-то степени ускорит их выздоровление, говорит президент благотворительного фонда «Сәби» Асель Тасмагамбетова. С её поддержкой реконструировали важнейшее подразделение больницы.

Асель Тасмагамбетова, Президент благотворительного фонда «Сәби»:



— Областную детскую больницу построили еще в 80-е годы. С тех пор здание не ремонтировалось. Это единственное детское лечебное учреждение в СКО. В год здесь помощь оказывают более тысячи детям, проводят около 3 тысяч операций.



Из-за большого потока детей, нуждающихся в медицинской помощи, под реконструкцию попала именно петропавловская больница. На модернизацию двух её отделений в благотворительном фонде выделили 335 млн тенге. Сумма, вложенная в проект, значительно улучшит качество медицинских услуг, заверяют врачи.

Олег Завьялов, директор многопрофильной детской областной больницы:



— Всё оборудование, которое поставлено, работает по некой медицинской философии — не пациент идёт к медицине, а медицина к нему. Переносные рентген- аппараты, ЭКГ-аппараты. Всё это можно подвести к пациенту и обследование проводить уже на месте у постели больного.

Помимо приёмного покоя в детской больнице преобразилось и операционное отделение. Все его три блока соответствуют международным стандартам. Под термин «современное» теперь подходят оборудование, освещение, система вентиляции и сам операционный стол.

Всё установленное оборудование отечественного производства. Современные и качественные аппараты производит алматинское предприятие. Южно-Казахстанская компания совместно с благотворительным фондом оснастила уже три медицинских учреждения страны.



Кумар Аксакалов, аким СКО:



— Мы сейчас строим больницу многопрофильную. Сейчас идёт этап согласование оборудования. Я вас приглашаю поучаствовать в этом проекте. Важно, чтобы оно производилось, отличалось по качеству.



Самым важным изменением в операционной врачи называют ламинарную систему вентиляции. Теперь воздух над хирургическим столом будет практически стерильным.

Геннадий Беляев, заведующий отделением хирургии многопрофильной детской областной больницы:



— Это даёт массу преимуществ. Самое главное уменьшает риски возникновения септических осложнений. Воздух, который поступает в операционную, он полностью фильтруется. Поэтому в операционную не будут попадать инфекции, пыль.



Кроме того, система вентиляции поможет быстрее «встать на ноги» только перенёсшим операцию пациентам. На этом новшества в детской больнице не заканчиваются.

Кумар Аксакалов, аким СКО:



— В этом году установят компьютерный томограф. Мы уже его закупили. Через две недели его буквально привезут. Вкладываемся и в ремонт. В этом году будет выделено 134 млн тенге. Это еще не достаточно, но мы действуем постепенно.»

Помощь от благотворительного фонда не ограничивается масштабной реконструкцией отделения. Внимание уделят здесь и обучению местных врачей. Планируют проводить различные тренинги с участием известных хирургов нашей страны и соседней России.

Жанель Бисенбаева