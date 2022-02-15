ФК «Qyzyljar» провёл товарищеские матчи в Турции

Спорт

23:04 15 Февраля 2022

ФК «Qyzyljar» на учебно-тренировочных сборах в Турции провёл два товарищеских матча. Первую игру футболисты провели с российским «Ленинградцем». Удача была на стороне нашей команды. Игроки вырвали победу со счётом 3:1. Второй матч прошёл 14 февраля. Ребята сыграли с эстонской «Левадией». Первыми гол в наши ворота забили эстонцы. Но, радоваться забитому мячу им пришлось недолго. Счёт сравнял Павел Яковлев. Итог матча — 1:1. 20 февраля «Qyzyljar»-у предстоит встретиться с киргизским «Дордоем». Учебно-тренировочные сборы продлятся до 24-го февраля.

Алишер Ашимов

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