61-летний житель СКО сгорел во время пожара

9 февраля в селе Узынжар района Шал акына загорелся жилой дом, в результате которого погиб хозяин жилья. По словам ЧС-ников, 61-летний мужчина злоупотреблял алкоголем.

На месте пожара обнаружили обгоревшие фрагменты его тела. Причина возгорания пока неизвестна. Идёт следствие. С начала 2022-го в районе Шал акына зафиксировано 2 пожара. Почти 70 -по области. Особое внимание ЧС-ников — поисково-спасательным работам. Так, 14 февраля житель села Карашилик Акжарского района отправился на поиски лошадей, из-за плохих погодных условий заблудился. В спасательной операции участвовали 50 человек и 20 единиц спецтехники. Пропавшего нашли в одной из деревень и доставили целым и невредимым домой.

Серик Наурызбаев, начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС СКО



— 14 февраля 2022 года в южных регионах нашей области складывались сложные погодные условия в виде снегопада, бурана, метели. В целях обеспечения безопасности населения на дорогах было принято решение ограничить движение для всех видов автотранспорта на двух участках республиканских и областных дорог. Это районы им. Г.Мусрепова, Айыртауский, Акжарский и Уалихановский.



Гюзель Закария