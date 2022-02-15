16 февраля в Петропавловске откроется ярмарка белорусской обуви

Гюзель Закария, корреспондент:



— Эта ярмарка для североказахстанцев — отличная возможность приобрести стильную и при этом удобную обувь. Цены варьируются от 3,5 до 30 тысяч тенге. Всего здесь представлены около 1000 пар сапог разных моделей. Каждый найдет подходящую себе.

Ботинки, ботильоны, полусапоги, берцы. Ассортимент выставки останавливается не только на этом. Все модели из натуральной кожи, овечьего меха, а главное — сшиты на ортопедической основе. То есть предназначена для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище или выступающая косточка.

Приятный бонус такой обуви — противоскользящая подошва. В тепле и комфорте человек доберётся до нужного места без падений. Продавцы говорят, особым спросом их продукция пользуется у пенсионеров. Для них такое качество в приоритете.



Елизавета Паливцева — менеджер по продажам:



-У нас присутствует ортопедическая обувь как для мужчин, так и для женщин. Женские — от 35 по 46, мужские — от 40 по 49-ый. Женская обувь от 3,5 тысяч и выше, мужская — от 15 тысяч. До Петропавловска мы были в Костанае. Приходило очень много людей, мы помогали им подбирать обувь.



Побывали с ярмаркой белорусской обуви продавцы уже в 9 городах Казахстана. В нашем откроется 16 февраля и продлится до 27 числа текущего месяца. Приобрести необходимую модель будет возможно с 10:00 до 19:00 на втором этаже теннисного центра по ул. Жамбыла , 82А.

Гюзель Закария