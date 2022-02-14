Следующий бой боксёра Е.Павлова состоится в апреле

Предложение друзей просто сходить на тренировку стало делом жизни. Тогда Евгению было 8 лет. Сейчас спортсмен признаётся, если бы не чуткий тренер, который увидел в нем потенциал, вряд ли были бы успехи. 14 лет упорного труда, терпения и желания быть первым принесли свой результат. За полтора года на профессиональном ринге 6 побед из 6 проведённых встреч, пояс WBA International в полулёгком весе.

Евгений Павлов, боксёр-профессионал, обладатель пояса WBA International:



— Тяжелые тренировки, режим. Это постоянные переезды с одного города в другой, из одной страны в другую. Самый сложный бой был с боксером из Филиппин. Он уже являлся чемпионом мира. Парень опытный. Мы с ним показали хороший бой. Среди всех поединков, пока, я считаю, это был самый сильный соперник.

Каждую свою победу спортсмен посвящает Родине. И добавляет, их у него будет еще много. Впереди — десятки не завоёванных титулов. Следующий бой Евгений планирует провести в апреле. В ряды боксёров-любителей пока не собирается, хотя есть шансы, говорит старший тренер СКО по боксу.

Денис Языков, старший тренер СКО по боксу:



— В основном, в спорте высших достижений стоит финансовый вопрос при переходе во взрослую жизнь. Ребята сталкиваются с вопросом: либо идти на работу, либо заниматься боксом.

С этой же ситуацией столкнулся и Евгений Павлов. Пришлось отвлечься от классического бокса и занимать призовые в кикбосинге. Ведь там шло финансирование. Но, спортсмену после этой практики не удалось пройти в национальную сборную. Уступил Сакену Бибосынову. Затем предложили контракт в профессиональном. Сейчас, по словам старшего тренера области, подающие надежды спортсмены есть.

Денис Языков, старший тренер СКО по боксу:



— Это один человек — Богданова Наталья. Она находится в составе женской национальной сборной. В данный момент она проходит учебно-тренировочные сборы в Алматинской области на базе «АIBA».

В завершение конференции спикеры пожелали молодёжи заниматься спортом, а тренерам побольше талантливых воспитанников. Возможно, среди них растет будущий чемпион.

Гюзель Закария