СКО нестабильная эпидемиологическая ситуация

52 818 человек. По официальным данным, именно столько казахстанцев сейчас болеют коронавирусной инфекцией. За прошлые сутки вирус подтвердился у 1311человек. В северном регионе 13 февраля было 143 положительных ПЦР-теста. В области отмечается рост заболеваемости среди детей и беременных. За сутки коронавирус подтвердился у 11 несовершеннолетних, еще 337 находятся под наблюдением медиков.

Врачи также следят за состоянием 94-х молодых мам с положитетельным тестом на Covid-19. Вместе с тем, наша область с Павлодарской и Костанайской вошла в число лидеров по количеству заболевших за сутки. Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной появлением нового варианта коронавируса, все эти три региона находятся в «красной» зоне. Там же сейчас Нур-Султан, Алматы, Акмолинская и Карагандинская области.

Дарья Пышмынцева