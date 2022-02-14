Кумар Аксакалов провёл приём граждан в онлайн — формате

Впереди весна, а это значит, что скоро коммунальщики приступят к

озеленению региона. Предприниматель Айдар Касенов считает, что нынешние технологии, которые они применяют, устарели. Он предложил перейти к механизированной посадке деревьев. По его мнению, это положительно скажется на приживаемости саженцев.

Айдар Касенов, предприниматель:



— Хотел бы предложить немножко изменить работу, когда акимат у нас объявляет план озеленения, внести корректировку в плане уходовых работ на два либо на три года, чтобы поставщики услуг несли гарантию за проведённую работу. Это бы положительно сказалось на внешнем облике региона.



За последние годы озеленение Петропавловска вызывало у горожан много вопросов и критики. Кумар Аксакалов давал поручение градоначальнику, чтобы тот пересмотрел подходы к этой работе и тщательно подошёл к выбору специалистов, которые в ней задействованы. В ближайшее время они должны приехать к нам и провести специальное обследование.

Булат Жумабеков, аким г. Петропавловска:



— То что нам местные специалисты рекомендовали, советовали, всё таки, скажем так местные больше на практику и внешний вид смотрели, технически глубоко никто не всматривался на самом деле, чтобы почву обследовать, на каких улицах, какие посадки надо делать, какие дома рядом стоят. Мы аграрно-техническим университетом договорились. Они готовы в летнее время возможно нам студентов направить и уход и сопровождение научное делать. Единственное с нашими документами нужно ознакомиться.



Главное — не количество, а качество отметил Кумар Аксакалов. Фирма, которая занимается зелёными насаждениями, должна нести ответственность за свою работу.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Потому что крайних не найдешь. Один говорит, что я посадил нормально. Дерево засыхает, а его не поливали, я за него не отвечаю. Всё должно же быть последовательно и всё должно же быть взаимосвязано. Посадил он, деньги получил, он же не бесплатно работает, он должен же обслуживать и нести ответственность соответственно. В этом случае я думаю даже в течение трёх лет наверное. Как показывает практика, в течение трёх лет мы видим, что дерево нормально прижилось и даёт продолжение жизни.

Разобрали на приёме граждан ещё один вопрос. Он касался льгот для особенных североказахстанцев. У Кабижана Сатимирова третья группа инвалидности. Законом не предусмотрено пособие для этой категории граждан. Мужчина неоднократно обращался в партию «Nur Otan», но там ему помочь не смогли. Кабижан Сатимиров добавил, что в других регионах инвалидам третьей группы больше уделяют внимания. Люди с инвалидностью любой группы могут бесплатного ездить в общественном транспорте.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Давайте мы изучим Ваше обращение. Но, я еще раз напоминаю, что мы действуем согласно законодательству. Мы принимаем все решения,

опираясь на закон. Я знаю об этой проблеме, если в других регионах действительно есть определенные льготы, то почему бы и у нас их не сделать.

Кумар Аксакалов взял этот вопрос под свой контроль и пообещал разобраться в ситуации.

Дарья Пышмынцева