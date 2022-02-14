Инесса Шумекова вернулась домой с чемпионата мира по конькобежному спорту

Напомним, соревнования мирового уровня проходили с 21-го по 29 января в Австрии. Инесса в командном спринте заняла серебро и бронзу. Дистанции сложные, соперники сильные, рассказывает девушка. Но, это не помешало ей уверенно держаться на пьедестале почёта. По словам тренера, Инесса — смышлённая, выносливая и сильная духом. В конькобежный спорт она пришла очень поздно. Но, благодаря кропотливым тренировкам добилась таких результатов. За короткий срок она выполнила норматив «мастера спорта», а на чемпионате в Австрии — «мастера спорта международного класса».



Инесса Шумекова, призёр финала Кубка и чемпионата мира по конькобежному спорту



— Впечатления, эмоции все другие. Взять тот же самый чемпионат Казахстана… это совсем другие соревнования и конкуренция другая. Ты ощущаешь себя по-другому, то есть, перед тобой стоят вообще другие цели. Конечно, понравилось. Учитывая то, что это мой последний год в юниорах. Я уже выхожу и бегать среди женщин буду в следующем сезоне.

Ольга Ихтендрис, тренер по конькобежному спорту



— Болели, переживали, ждали медали. Она своим трудом и упорством добилась большего, чем ребята, которые пришли раньше заниматься в этот вид спорта. Поэтому, эта медаль заслуженная. И думаю, что и не последняя. Следующий чемпионат у нас в марте. Думаю, что там тоже будут медали.

Алишер Ашимов