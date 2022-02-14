Глава Таманского сельского округа провела отчётную встречу

12 лет Гульнар Ветер работала заместителем директора Таманской средней школы. За это время завоевала доверие сельчан, которые в 2021-м году общим голосованием решили, что именно она должна быть акимом небольшого сельского округа. В Таманский входят 4 села. В одном из них живут всего 10 североказахстанцев. Всего в округе проживают 783 человека. Как большинство сельчан, они мечтают о развитой инфраструктуре и хорошем интернете.

Гульнар Ветер, аким Таманского сельского округа, район М. Жумабаева:



— В 2021 году была установлена вышка по согласованию моему и ТОО «КаР-Тел». На сегодня эта вышка работает, но здесь отрицательный момент, то, что у нас люди установили репитеры, которые создают радиопомехи. Эту вышку мы поставили, чтобы пользовалось всё население, надо сделать так, чтобы не было никаких радиопомех.



В этом вопросе остаётся надеяться на сознательность самих жителей. К слову, в новом году их ждёт много приятных перемен. В каждом доме сельского округа появится вода, рассказала Гульнар Ветер. В селе Майбалык после прошлогоднего ремонта насосной станции к новым водоразводящим сетям подключили сразу 48 домов. Больной вопрос многих североказахстанских сёл — дороги.

Гульнар Ветер, аким Таманского сельского округа, район М. Жумабаева:



— Разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт дороги в селе Таманском, Пулемётовке и К-19. Дорога, которая нас соединяет с районом. Это порядка 18 км. Мы ожидаем, что здесь ремонт будет проведён и будет положен асфальт.

Деньги в этот ремонт вложит местный предприниматель. Кроме того, за счёт бюджетных средств в сельском округе планируют привести в порядок дорогу в сёлах Возвышенке и Советском. В последнем работает больница, куда обращаются многие сельчане. Традиционно на отчётной встрече они могли обратиться к акиму сельского округа с вопросом.

Кундыз Абдыкалыкова, жительница с.Таманского, район М.Жумабаева:



— Я задала вопрос, когда закончится строительство домов для переселенцев из южных регионов страны. В Таманское я переехала из Алматинской области прошлой осенью. Заселилась в съёмный дом, там и живу, работаю в местном детском саду. Очень хочется иметь свой «угол».



Гульнар Ветер объяснила, что педагог может заселиться в один из двух новых домов для переселенцев и в последующем выкупить его. Правда, их строительство временно «заморозили» и возобновят этой весной. Когда дома сдадут в эксплуатацию, аким не сказала.

Дарья Пышмынцева