Автогонки на внедорожниках прошли в Петропавловске

Диана Салихова, корреспондент:



— Рёв мотора, драйв и скорость. Автолюбители Петропавловска вышли покорять бездорожье. Более 30 участников сейчас готовятся к старту. Начнут с озера, затем проверят свои силы на лесной дороге.

Такие автогонки стали доброй традицией и проводятся в нашем городе уже больше 10-ти лет. И участников в этом клубе с каждым годом всё прибавляется.

Евгений Жилин — новобранец. Свой внедорожник 86-го года выпуска называет любимчиком. В авто вложил всю душу, знает в нём каждый болтик.

Евгений Жилин, житель г.Петропавловска:



— Машина самодельная с нуля. За основу взят «ГАЗ-66». Сам делал. Шасси ходовая, полностью 66-ого. Просто мотор дизельный, немецкий. Просто приехали пока посмотреть. Еще даже не кататься, потому что машина особо неподготовленная. Она вообще другого класса. Это уже грузовик. Категория «С». Но, интересно. Я думаю, будем каждый раз ездить.

Это любительский заезд без призовых мест. Участие принимает любой желающий, имея авто с колесной формулой 4*4.

Василий Вржец, организатор гонки:



— Призы символические,потому что средства мы собираем сами. Кружки подарим, журнал «Вне дорог» пришёл с г.Алматы. Североказахстанцы, да, у нас хорошие сборы людей на мероприятиях. На тех же волевых соревнованиях, включая масленицу 4*4, либо «грязные» игры. У нас вообще три соревнования забито в год.

Всего три этапа: драг — заезд, кольцо и подъем в гору. Самое сложное в таких гонках — скорость, признаются участники. Ведь, если ехать слишком быстро, начинает заносить машину. Но, несмотря на это, все безопасно. Гонка любительская, поэтому разгоняться до предела никто не собирается. Автолюбители все равно получают свою дозу адреналина. Такая вот разрядка после тяжелой рабочей недели.

Летом североказахстанцев ожидает чемпионат Казахстана по трофи-рейдам.



Василий Вржец, организатор гонки:



— Соберется весь Казахстан. Трофисты, гонщики, разного класса машины. То есть, самодельные, класса ТР3 и штатные автомобили.

Узнать о всех предстоящих гонках можно в пабликах «Внедорожник 4*4» в Insagram и ВКонтакте.

Диана Салихова