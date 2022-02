В СКО назначили нового руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

В регионе назначили нового руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий. Им стал Дамир Токтамысов. Ранее он руководил управлением регулирования в сфере теплоснабжения при министерстве. Его кандидатуру представил коллективу глава республиканского ведомства Асан Дарбаев. Там же озвучил ряд поручений перед новым руководителем. Одно из них — вернуть деньги населению за некачественное теплоснабжение.

Асан Дарбаев, председатель Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК:



— Вопрос до конца не решен. Сейчас он перешел в судебную плоскость. В конце декабря прошлого года департамент обратился с исковым требованием в суд. В настоящее время находится на рассмотрении. Я думаю, что суд примет правильное и адекватное решение. Второй немаловажный момент — аварии, происходившие на ТЭЦ. Здесь совместно с Комитетом энергонадзора работа будет продолжена. В части установления фактов аварий, что этому способствовало, какие меры необходимо принять, чтобы в будущем этого не происходило.

Гюзель Закария