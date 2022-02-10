В СКО проходят отчетные встречи акимов сельских округов

Кайыржамал Кадырбаева живет в Николаевском сельском округе уже 51 год. Она как никто другой знает о проблемах села, которые долгие годы не могут найти своего решения. Именно поэтому она пришла на встречу с акимом, чтобы узнать, когда в селе появятся дороги и вода без перебоев.

Кайыржамал Кадырбаева, жительница с. Николаевки, Есильский район:



— В нашем селе есть две насущные проблемы: водоснабжение и дороги. Летом напор воды очень слабый. Многим пришлось выкопать колодцы во дворах, чтобы поливать огород, вести хозяйство. А дорог в Николаевке никогда не было. Латают ямы частично. Нужно отремонтировать капитально.



Озвучила «народную боль» пенсионерка на встрече. Она возлагает надежды на новоизбранного акима. Голосовала за него на выборах. Говорит, за 6 месяцев он смог исправить ситуацию с секциями и кружками для детей. У сельских школьников появился культурный досуг. Помогли в этом и сельхозтоваропроизводители. ТОО «Рустикус» вложило 4 млн тенге.

Также оперативно сельчанка ждет и решения вопроса недостатка питьевой воды. Оказалось, решить его возможно. Сейчас в Николаевке функционирует только один резервуар, рассчитанный на 50 куб. м. Он не выдерживает нагрузки. Хотя имеется в запасе еще два таких вместимостью в 10 раз больше — 500 куб. м. Необходим ремонт.

Медет Оспанов, аким Есильского района, СКО:



— В советское время водопровод весь функционировал. Но из-за постоянных аварий эти резервуары не функционируют на сегодняшний день. Но их можно восстановить. Требуются финансовые вложения. Документы имеются. Подали бюджетную заявку, чтобы в текущем году хотя бы один резервуар на 500 куб м.



Что касается дорог, то аким района оценивает их на «жирную» двойку. Поэтому сейчас ведутся работы по поиску средств на ремонт. Уже разработана проектно-сметная документация.

Нурбек Сапаров, аким Николаевского сельского округа, Есильский район:



— С осени у нас в сфере спорта было создано 2 рабочих места. Как откроем другие секции, дополнительно будут созданы еще 2 рабочих места. Также нами была изготовлена ПСД по ремонту внутрипоселковых дорог. То есть на ремонт трех улиц в 5 км. ПСД была изготовлено ТОО «Рустикус» за свой счет. Второй проект — ремонт улиц общей протяженностью 1, 6 км. Сумма проекта — 59,5 млн тенге. Проект изготовлен ТОО «Кантемир-Агро». Разработаны сметы щебеночного покрытия дорог с. Николаевки и Каратал. Сумма — 92,9 млн тенге.



Николаевский сельский округ находится на границе нескольких районов. У него есть экономическая перспектива, говорит районный аким. Сейчас на его территории работает 15 агроформирований. Население достигает 1455 человек. Имеются гостиницы, аптеки, кафе и даже дом престарелых. Портят общую картину вышеуказанные проблемы. Обратил внимание Медет Оспанов и на развитие сельского хозяйства. Округ имеет возможность заниматься овощеводством.

Медет Оспанов, аким Есильского района, СКО:



— На берегу р. Есиль у нас есть земли, которые можно расширить для орошения. Спрос на картофель и морковь у нас большой. Сегодня в городе цена картофеля доходит до 250 тг. В селах не каждый занимается посадкой картофеля. Поэтому здесь тоже надо подумать.

Поручил он и внимательнее относиться к прибывшим «кандасам» из Ирана. В сентябре 10 семей поселились в Николаевке. Сейчас важно обеспечить им достойное проживание. Ведь каждый сельчанин — единица экономического роста. Планируется в этом году запустить сотовую вышку. Стабильная связь появится в с. Каратал. Отремонтируют интернат при школе на сумму 135 млн тенге. В планах и установка уличного освещения. ПСД готова.



Канат Шакенов, житель с.Николаевки, Есильский район:



— Хочу поднять вопрос нехватки учительских кадров. Если мы будем привлекать молодых специалистов, есть ли возможность предоставить им новое жилье?

Медет Оспанов, аким Есильского района, СКО:



-На сегодня нет возможностей. Нет таких программ. Если только бизнес в рамках кредитования возьмется, то это другой вопрос.



Вскрыли на встрече и ящик с анонимными письмами, где сельчане могли оставить свои пожелания или замечания.

Гюзель Закария