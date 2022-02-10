Международную сертификацию получил завод по глубокой переработке зерна ТОО «BioOperations»

Это уже готовая продукция тайыншинского мясокомбината. За колбасами, деликатесами и полуфабрикатами, которые здесь производят, стоит многоступенчатый и трудоёмкий процесс. Начинается он за пределами этого здания — в свинокомплексе. Его, кстати, летом прошлого года расширили в 2 раза. Если годом ранее здесь выращивали до 50-ти тысяч голов свиней в год, то сейчас эта цифра доходит до 100 тысяч. Свинокомплекс расширять планируют и дальше. Мощность доведут до 200 тысяч голов в год. Увеличили территорию и самой откормочной площадки. Находится она в полутора километрах от комплекса. Уже оттуда откормленное животное, которое весит чуть больше центнера, отправляют на мясокомбинат. Здесь происходит забой и обработка мяса.

Лариса Косова, заместитель директора по производству мясокомбината ТОО «ЕМС AGRO», Тайыншинский район:



— На туше обязательно ставится дата, номер и знак, что туша соответствует данной категории. Ветврачи также задействованы на линии. Если идёт какое-то несоответствие, туша убирается и отводится в ветсанитарную камеру для дальнейшего исследования. Своя лаборатория у нас есть, где мы делаем полный анализ по тушам.



За сутки здесь на убой отправляют порядка 120 голов крупного рогатого скота и 500 свиней. В неделю цифра последних доходит до 2 тысяч. Таким образом, можно приготовить около 10-ти тысяч тонн продукции в год. Наименования их, кстати, в 2021-ом, увеличились на 15 видов. Ассортимент планируют расширять и дальше.

Алихан Талгатбек, генеральный директор ТОО «KazFoodProducts»:



— Мы сейчас торговую сеть развиваем. Открыли магазин в Кокшетау, Петропавловске, Тайынше. Планируем в Тайынше 4 магазина, в Петропавловске 4 магазина и 10 в столице.



Мясокомбинат обеспечил работой больше 130-ти человек. Средняя заработная плата около 140 тысяч тенге. На предприятии и дальше будут наращивать обороты. Большой потенциал товарищества отметил глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы видим, что объёмы загрузки имеются. В сутки производятся от тонны до полутора тонн колбасы. Конечно, эту работу нужно продолжать дальше. Поскольку на сегодня у нас в стране обеспечение колбасными изделиями собственного приготовления только на 68 %, то есть 32 % — импорт. Нужно много работать.

Вместе с общественностью Кумар Аксакалов проинспектировал и работу завода по глубокой переработке зерна. К производству пшеничной клейковины и крахмала в конце 2020-го добавился еще и биоэтанол. Запуск успешный, отмечает генеральный директор ТОО «BioOperations». Произвели кристально прозрачного зелёного топлива за этот период уже около 4,5 тысяч кубов. Мощность планируют увеличить уже в этом году. Заинтересовал североказахстанский биоэтанол страны Средиземноморья и Европы. Для его экспорта имеется и сертификат международного подтверждения. Закупают биоэтанол и наши регионы. Партию уже удалось опробовать Павлодарскому нефтеперерабыватывающему заводу.

Алмас Калимурзин, генеральный директор ТОО «BioOperations», Тайыншинский район:



— Также будем увеличивать инвестиции для производства глютена. В целом по предприятию мы планируем запустить линию по производству продовольственной муки. Это добавить на переработку еще 200 тонн зерна в сутки. Планы обширные, мы чётко видим, что рынок готов, для того, чтобы объёмы наши увеличились.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Применение биоэтанола позволяет сократить выбросы в атмосферу от сжигания ГСМ. Это важнейший экологический проект для нашей страны.



В этом году произвели более 6-ти тысяч тонн глютена и 23 тысяч тонн крахмала. Цифры, а вместе с ними и мощность увеличатся уже в ближайшие месяцы. Сумма инвестиций компании «Тамыз-инвест» составила порядка 24 млрд тенге. Создают здесь и рабочие места. Трудоустроили в «BioOperation» свыше 500 сотрудников. В целом, Кумар Аксакалов отметил, что все три проинспектированных объекта завершили год успешно. Перечислили в бюджет предприятия около 1 млрд тенге налогов и обязательных платежей.

Жанель Бисенбаева