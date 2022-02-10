В СК произошло 2 ДТП с участием животных

Два аналогичных дорожно-транспортных происшествия с участием животных зарегистрировали в районе Шал акына. Инциденты произошли 22 и 23 января на трассе «Жезказган-Петропавловск». В первом случае наезд на лошадь совершил 55-летний житель города Сергеевки. Он держал путь в областной центр. На следующий день несчастный случай повторился с 28-летним горожанином около 6-ти часов утра вблизи села Жанажол. Обе машины получили механическое повреждение. В отношении хозяев животных по части 1-ой статьи 408-ой составлены административные протоколы.

Алишер Ашимов