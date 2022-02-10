Прежде всего — любовь: семья Акжановых воспитывает под опекой троих детей

Юлии Акжановой 36 лет. Выросла в полной семье, успешная предпринимательница. Только вот по состоянию здоровья своих детей она иметь не может. Потому приняла важное решение — взять под опеку ребенка.

Юлия Акжанова, мама



— Первого ребенка я взяла, когда ещё не была замужем. 6 лет тому назад взяла Карину старшую, мы полтора месяца с ней вместе прожили, она сказала, что у нее есть родной братик.



Буквально через два месяца в семье появился Назар. Три года прожили втроем, потом Юлия переехала из родного Булаево в Петропавловск и здесь встретила супруга. Ерлан Акжанов говорит, что о сомнениях и речи быть не могло. Детей принимает как своих и любит всей душой. В октябре прошлого года семья пополнилась ещё одним чудом — двухлетним Ратмиром.

Ерлан Акжанов, папа:



— Мы пришли в опеку и нам сказали, что есть из одной семьи Радмир ещё, родила мама. И все, мы недолго думая, решили забрать его. Пришли, документы собрали и все, решили забрать ребенка. И не пожалели.

Теперь семейное гнездышко Акжановых украшает три цветка жизни — непоседа Ратмир, старшая сестренка, ответственная и примерная Карина и будущий хоккеист Назар. Он активный болельщик местной команды «Кулагер».

Назар Кляцкий



— Я ходил на хоккей с дедушкой, когда играли Кулагер против Снежного Барса и получил эту футболку. Я очень рад.



А вот Карина обожает уроки музыки. Разносторонняя девочка учится в школе на отлично, приносит домой грамоты, а в свободное время любит гулять вместе с братьями и родителями. Говорит, в будущем хочет стать певицей.

Карина Кляцкая



— Когда я вырасту, я хочу стать певицей. Я люблю петь. На телевизоре я включаю музыку, где есть буквы и я пою. Горка у нас есть, мы катаемся на ней с ледянки. Иногда мы с родителями по вечерам ходим просто гулять в парк на горки кататься или во дворе гуляем.

Родители говорят, что дети для них — это счастье. О том, что они из детского дома, знают. Юлия говорит, что если в будущем захотят найти своих биологических родителей, препятствовать не будут. А пока вместе с мужем делает все возможное, чтобы сделать своих чад счастливыми и поддержать их таланты.

Юлия Акжанова, мама



— Многие знакомые знают, что детки у нас с детского дома. И у них реакция, вырастут дети, будут ли они благодарны вам? Благодарности мы не ждем. Потому что если мы будем говорить, что мы тебя забрали с детского дома, ты нам должен быть благодарен. Он вырастет и скажет, а я разве вас просил. И он будет прав. Мы благодарности не ждем. Мы выполняем свои родительские обязанности. Тут прежде всего — любовь. Наверное, как мы любим своих детей, даже родная мама никогда так не полюбит. Для нас дети — это смысл жизни.

Сейчас в Северо-Казахстанской области насчитывается более тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 63 ребенка воспитываются в приемных семьях, 170 — на патронатном воспитании и 604 ребенка находятся под опекой и попечительством. Что нужно для того, чтобы подарить такому ребенку семейное тепло, рассказала Маржан Серикбаева.

Маржан Серикбаева, заведующая сектором опеки и попечительства отдела образования города Петропавловска



— Патронатным воспитателем может быть кандидат с педагогическим образованием, он на каждого ребёнка получает 10 МРП на содержание ребенка и заработную плату. Опекуны получают на содержание каждого ребенка 10 МРП. Для того, чтобы стать опекуном или патронатным воспитателем, нужно пройти школу приемных родителей, которая у нас на базе общественного фонда «Ана үйі». После прохождения трехмесячных курсов, они получают сертификат и подают документы либо на опекуна, либо его патронатного воспитателя



За благополучием проживания ребенка в новой семье следят специалисты сектора опеки и попечительства. Они проверяют жилищные условия и лично общаются с детьми. А также принимают годовые отчеты усыновителей и отчеты опекунов каждые полгода о содержании детей. С начала года в Петропавловске 53 ребенка остались без попечения родителей. Около 50% из них возвращены в семьи, остальные определены в специальные учреждения.

Анастасия Кузнецова