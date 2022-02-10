«Будущее рукой ребёнка» — конкурс детских изобретений прошёл в Петропавловске

Владислав Ляшенко увлекается лего 8 лет и год, как занимается постройкой техники из конструктора, посещает кружок робототехники. На конкурс он решил подготовить что-то особенное и полезное для родного региона.

Владислав Ляшенко, житель г.Петропавловска:



— Мое изобретение поможет и облегчит жизнь, и сократит расходы денег. 00:39 СКО славится тем, что собирает самое большое количество зерна. Пришла идея сократить время сбора и облегчить создание тюков. Сначала строилось шасси с приводом на передние и задние колеса, потом строилось рулевое управление для задних колёс. Затем жатка, кабина и конвейер, которые формируют и выдают тюки. И молотилка, которая отделяет зерно от колосьев.

На конкурсе в своей возрастной категории Владислав занял почетное 1 место. Своё изобретение юноша хочет усовершенствовать и продвигать. Он уверен, что поможет родному краю.

Первое место занял и Джамиль Баязитов-самый младший участник, ему всего шесть лет. Он не пропускает ни одного конкурса от Дома Дружбы и почти каждый раз занимает первые места. На этом конкурсе он получил главный приз. Джамиль представил свое изобретение — механическую руку.



Джамиль Баязитов, житель г.Петропавловска:



— Рука сделана из линеек, болтов, шурупов, гаечек и велосипедных спиц, шприцов и капельниц. Мы делали с папой. Два вечера. Это первое, что я построил, но буду еще строить.

Принцип действия руки прост: в шприцах налита вода. Когда давишь на них, вода толкает части конструкции и двигает их. Благодаря чему, рука может хватать и двигаться вверх-вниз.

Конкурс «Будущее рукой ребёнка» посвятили Дню детских изобретений. В Доме дружбы он стал уже доброй традицией.

Диана Салихова