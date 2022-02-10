Более 33 тысяч североказахстанцев привились от covid-19

Наталья Малеева переболела covid-19 в сентябре 2020 года. Вирус перенесла тяжело. У 63-летней горожанки обнаружили пневмонию. Восстанавливаться после болезни пришлось долго.

Наталья Малеева, жительница г.Петропавловска:



-Тяжело, была пневмония. Анализы потом все сдавала. Восстанавливалась где-то три-четыре месяца. Поэтому вот я вакцинируюсь.



Две первые дозы препарата «Спутник-V» Наталья получила летом прошлого года. А теперь пришла на ревакцинацию.



Наталья Малеева, жительница г.Петропавловска:



— Чувствовала себя хорошо. Вакцинировалась ради детей и внуков, которые хотят, чтобы я была здорова. У меня дети и внуки. Моя дочь хочет, чтобы я вакцинировалась. И я иду ей навстречу. Она молодая и продвинутая. Они все вакцинированы.

К 1-ой поликлинике прикреплены более 69 тысяч североказахстанцев. Вакцинации подлежат 42 тысячи.

Елена Куляпина, заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №1:



— Вакцинировано первым компонентом 33 788 человек. Это 79% от плана. Вторым компонентом привились 31473 человека. Что составляет 73%. На вчерашний день первым компонентом привиты всего 10 человек, вторым — 45 человек. На 10 февраля ревакцинированы 5245 человек.



Ревакцинацию проводят препаратами «Спутник-лайт», «KazVac», «VeraCell» и «Pfizer». В первой поликлинике привились 633 подростка, 14 беременных и 136 кормящих женщин.

Диана Салихова