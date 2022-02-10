Более 2400 североказахстанцев состоят на профилактическом учете

Ежедневно участковые инспекторы проводят профилактические рейды. Стражи порядка посещают ранее судимых граждан, проверяют соблюдение ограничений, изучают обстановку. Одновременно интересуются их трудоустройством. Главная задача — вовремя пресечь совершение преступлений и правонарушений со стороны подучетных лиц.

За три дня полицейские проверили свыше 350 человек. А с начала операции — 456. Всего на профилактическом учете состоят свыше 2400 североказахстанцев. Большая часть из них — люди, страдающие алкоголизмом, остальные — ранее судимые и условно-досрочно освобожденные из мест лишения свободы. В ходе рейда стражи порядка выявили более 100 таких североказахстанцев. Из них трое — осуждены к принудительному лечению в специализированном лечебно-профилактическом учреждении.

Сейильбек Елжасов, заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:



— Целью данного мероприятия является предупреждение преступлений и правонарушений со стороны лиц, состоящих на учетах; осуществление надзорных и контрольных функций со стороны лиц, уклоняющихся от контроля; укрепление правопорядка в местах наиболее подверженных криминальной активности.

Оперативно-профилактическое мероприятие завершится 13 февраля.

Алишер Ашимов