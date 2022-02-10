Более 230 североказахстанцев заразились COVID-19 за сутки

И о ситуации с коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявили более 3300 ковид-инфицировнных. Ситуация обостряется в южной столице. Здесь за последние 24 часа положительный ПЦР-тест подтвердился у 938 человек. Тройку лидеров замыкают Нур-Султан и Карагандинская область. В каждой — более трёхсот новых случаев заражения. В СК ковидом заразились 236 человек, а выздоровели 340. Между тем, в республике оба компонента антигена получили 8 миллионов 844 тысячи человек. 277 тысяч из них — североказахстанцы.

Алишер Ашимов