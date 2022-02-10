54 североказахстанца стали жертвами интернет-мошенников с начала года

Североказахстанцы всё чаще попадаются на уловки аферистов. В прошлом году полицейские выявили 800 фактов интернет — мошенничества. Это на 300 больше, чем в 2020-м.

Марат Жумалиев, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:



— Нечистые на руки люди будут пытаться использоваться новые технологии в корыстных целях. Граждане и правоохранительные органы должны быть готовы к подобному развитию ситуации. Как правило, преступники умело маскируются в просторах всемирной сети, используют фейковые аккаунты и различные программы. В большинстве случаев они находятся на достаточно большом расстоянии от своей жертвы, как правило за рубежом. Во всех таких случаях цель злоумышленника завладеть персональными данными своей жертвы.

Наиболее распространенные виды интернет-мошенничества — звонки от лжесотрудников банков, заказ товаров на непроверенных сайтах и раскрутка денежных средств. Зачастую киберпреступники звонят гражданам и убеждают их оформить кредит, чтобы купить гаджет или предотвратить подозрительные операции, выполняемые с банковской картой. Так, с начала года от аферистов пострадали 54 североказахстанца.

Марат Жумалиев, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:



— Примером этому является факт мошенничества, совершенного в конце 2021-го в отношении жителя г. Петропавловска. В данном случае на мужчину оформили кредиты на общую сумму около 2 миллионов тенге. При разговоре по телефону мошенник представился сотрудником банка и сказал, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Чтобы этого не допустить мужчине необходимо скачать специальную программу «Анидекс». Потерпевший скачал программу и сообщил свои данные по телефону. После чего мошенник получил удаленный доступ к банковским счетам и оформил кредиты.

Особое внимание — профилактической работе с населением и выявлению преступников. В прошлом году полицейские задержали 12 интернет-мошенников. Их осудили и приговорили к различным срокам лишения свободы. Стражи порядка в очередной раз напоминают населению быть бдительными. Если же вы стали жертвой мошенника, необходимо обраться по номеру горячей линии «102».

Алишер Ашимов