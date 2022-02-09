Меморандум подписали в национальном центре «Өрлеу». К чему приведёт сотрудничество?

Образование

22:30 9 Февраля 2022

Рукопожатие, открывающее массу возможностей для североказахстанских педагогов. Подписанный меморандум позволит обмениваться опытом с ведущими специалистами. Дети из общеобразовательных школ получат возможность обучаться по программе лицея-интерната «Білім — Инновация».

Ерлан Конырбаев, директор областного специализированного лицея-интерната «Білім — Инновация»:

— Для получения качественного образования детьми нашего региона, в первую очередь, мы должны повышать и качество преподавания. А чтобы усовершенствовать их профессиональные навыки, мы должны проводить курсы. И это соглашение, я думаю, принесет пользу не только городским школам, но и сельским. Сейчас мы разрабатываем план дальнейшего сотрудничества.

После в центре прошло заседание научно-методического совета уже с новыми членами, где планировали курсы повышения квалификации на 2022 год. Здесь отметили важность сотрудничества с управлением образования.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:

— Что касается курсов, конечно, здесь нам нужно поработать. Формат сбалансированный необходимо подобрать, который бы всех устроил. Зачем вообще нужны курсы? Курсы нужны для повышения своей квалификации и для саморазвития, в том числе профессионального.

Поэтому внесли предложение о посткурсовом сопровождении, где педагог после пройденного материала сможет его закрепить. Всего в центре «Орлеу» рассматривают 15 новых предложений как в организацию учебного процесса, так и курсов повышения квалификации.

Гюзель Закария

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