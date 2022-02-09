Как в СКО готовятся к посевной?

Самоходная, прицепная, навесная, но главное — современная. Без хорошей техники в посевной кампании результат показать сложно. В прошлом году у североказахстанских сельхозтоваропроизводителей появилась возможность покупать комбайны немецкой компании «Claas» в Петропавловске. Сделка выгодная. Предприятие предлагает цену на технику, которая в разы ниже рыночной.

Серик Исмуканов, региональный представитель компании «CT Agro»:



— Петропавловск был выбран, как центр для сборочного предприятия, где в 2021-м году уже собрано было 92 комбайна «Claas» — модели «Tucano», разной мощности. В 2022 году ожидается сборка тракторов «Xerion», сборка посевных комплексов «Horsch», а также нового модельного ряда компании «Claas» — модель «Train».



Чтобы во время посевной или уборки «выжать» максимум пользы из современной сельхозтехники, нужно уметь правильно ею пользоваться. В регионе с этим есть проблемы, отметил Марат Тасмаганбетов. Первый заместитель акима привёл в пример процесс заготовки кормов, который может быть эффективнее, если правильно настроить высоту среза для необходимых культур.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:



— Завтра тот же специалист, который будет заниматься составлением кормового рациона, просто будет в килограммах добавлять корм, когда это можно сделать на поле.



Таким образом, поставщики сельхозтехники после сделки с представителями агроформирований должны сопровождать своих клиентов, а ещё помогать им и при необходимости направлять, отметил первый заместитель акима. Ведь речь идёт о работе на общий результат. Любая техника, особенно та, что не в первый раз выходит на поле, нуждается в хорошем обслуживании. А ещё замене запчастей, когда это необходимо и в ремонте.

Руслан Сердалинов, региональный представитель компании «Eurasia Group Kazakhstan»:



— В Петропавловске у нас есть здесь сервисные центры, где находится склад запасных частей и ремонтный бокс. Также мы представлены в Г.Мусрепова, где находится у нас сервисная служба. У нас находятся 20 инженеров в г.Петропавловске, которые охватывают всю область.



Эти специалисты выезжают во все районы региона. Кстати, сельхозпроизводители, которые там трудятся, хорошо, знают местное предприятие, ориентированное на изготовление опрыскивателей. ТОО «AVAGRO» обеспечивает своей продукцией не только казахстанских, но и российских работников полей. Директор компании признался, что из года в год перед посевной сталкивается с одной и той же проблемой.

Николай Ерохин, директор ТОО «AVAGRO»:



— Мы в некотором вакууме находимся. Сколько техники купят мы не знаем, поэтому работаем на склад весной, а весной ждём. Хорошо, если купят. Рынок есть рынок, ничего не поделаешь.

Решить вопрос можно, считает Марат Тасмаганбетов. Он дал поручение акимам районов собрать предложения у тех, кто будет делать заявки в ТОО «AVAGRO» и передать их в профильное управление. На совещании оперативного штаба первый заместитель акима области обратился и к владельцам магазинов запчатей для сельхозтехники. Во время посевной и уборочной кампаниий они должны работать 7 дней в неделю, без выходных.

Дарья Пышмынцева