«Дом по ул.Пушкина заминирован», — об этом сообщил нетрезвый мужчина

«Телефонный терроризм» стал частым явлением в Петропавловске. Полицейские предупреждают, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечёт наказание от крупного штрафа до лишения свободы до 5 лет. 9 января службы экстренного реагирования прибыли в один из многоквартирных домов по ул. Пушкина. Выяснилось, что в аптеку, расположенную в этом же доме, зашел нетрезвый мужчина и сообщил, что дом заминирован.

Однако, взрывного устройства полицейские не обнаружили. Мужчину задержали «по горячим следам». Похожий случай произошёл в декабре. Тогда житель Петропавловска сообщил о якобы заложенной бомбе в одном из домов города. Он также находился в состоянии опьянения. Сегодня в распоряжении полиции есть технические средства, позволяющие выявлять подозреваемых в «телефонном терроризме» в кратчайшие сроки. Стражи порядка призывают задуматься над последствиями, которые может повлечь нетрезвая шутка.

Анастасия Кузнецова