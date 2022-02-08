Экс-директора центра занятости г.Петропавловска осудили за взятку

Получить квартиру многим североказахстанцам проблематично. Особенно, если стоишь в очереди на льготное жильё. Однако, на этом решили подзаработать находчивые чиновники. Они предлагали очередникам обойти систему за кругленькую сумму.

Сауле Литфуллина, судья Петропавловского городского суда:



— Подсудимая, действуя через своих пособников, предоставляла список необходимых документов для получения арендного жилья. А соответственно соучастники преступления выискивали людей, нуждающихся в жилье. Требовали соответствующую сумму.

От 500 до 600 тысяч тенге стоила одна такая сделка. Следствие установило, все взяткодатели — люди из социально уязвимых слоев населения, которые должны были получить арендно-коммунальное жилье бесплатно по программе. В их отношении меру пресечения не избрали. А вот касательно бывшего директора центра занятости и соучастников приговор озвучили.



Сауле Литфуллина, судья Петропавловского городского суда:



— Установлено судом, что по уголовному делу фигурируют трое подсудимых, двое из которых являются пособниками преступления. Директор осуждена к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в соответствующих органах. А соучастники приговорены к 7 годам лишения свободы и лишением права занимать соответствующие должности сроком на 5 лет.

Заключали коррупционные сделки подсудимые с 2020 по 2021 годы. Всего на данный момент в очереди на арендно-коммуналное жилье в центре занятости стоят более 200 североказахстанцев.

Гюзель Закария