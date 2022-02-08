В СК вакцину от COVID-19 получили 51% пенсионеров

Здравоохранение

23:04 8 Февраля 2022

Владимир и Татьяна Пушкарёвы вакцину от COVID-19 получили в августе прошлого года. В качестве антигена выбрали российский «Спутник V». Осложнений ни у кого не было. Супруги считают, что каждый должен заботиться о своём здоровье, а самое главное — соблюдать все меры безопасности. Сегодня они проходят ревакцинацию.

Владимир Пушкарёв, житель г.Петропавловска:

— Первые две прививки перенёс безболезненно. Недомоганий не ощущал. Поэтому, советую всем ревакцинироваться, чтобы не болеть.

Татьяна Пушкарёва, жительница г.Петропавловска:

— Последнюю вакцину ставили 6-го августа. Сын нормально перенёс. Он работает у нас за станком. Их тоже вакцинировали на предприятии. Всё хорошо.

Бустерную дозу антигена получают представители совета ветеранов Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги. Это более 2,5 тысяч человек. Сейчас люди преклонного возраста заполняют анкету и проходят медицинское осведетельствование у терапевта. Если у панциента со здоровьем всё хорошо, его отправляют на ревакцинацию. Сегодня её проходят порядка 20-ти человек.

Имангали Татваев, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— Здесь уже они организовывают 4-ый раз прием вакцины. Пришли активисты и сегодня у них ревакцинация. Люди принимают уже 3-й компонент. Мы очень рады, что у железнодорожников такая активность, что это такая организация, которая привыкла работать дисциплинировано во всех отношениях. Они одни из первых в городском совете ветеранов, кто откликнулся на призыв в октябре. Приезжала бригада 2-ой поликлиники и здесь ставили вакцину.

В областном центре проживают почти 44 тысячи пенсионеров. Из них 51% получили оба компонента антиковидного препарата.

Алишер Ашимов

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