Увеличивается доля людей, погрязших в долгах, и бедных

Доходы около 1-го миллиона человек не достигают минимального прожиточного минимума. Это худший показатель за последние десять лет, отметил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

При этом глава государства назвал отчёты, твердящие о том, что размер средней зарплаты всё же увеличивается, иллюзией. В стране также немало тех, кто живёт только на пенсии и социальные доходы. За последние 5 лет в общих доходах населения доля трудовых сократилась с 80-ти до 67-ми %, отметил в своём выступлении Президент.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Доходы — это главный фактор улучшения благосостояния населения и веры в будущее. К сожалению, в последнее время доходы населения увеличились не за счет улучшения экономики, а социальных трансфертов. А они выросли с 17 до 29%. Из этого выходит, что доходы населения зависят не от получаемых зарплат, а от трат бюджета. Я поручаю увеличить доходы населения и сократить социальный разрыв между людьми.

На расширенном заседании Касым-Жомарт Токаев также заявил о необходимости строительства в стране атомной электростанции. Глава государства отметил, что республика столкнулась с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. Мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств, сказал Президент. К тому же, без чистой атомной энергии страна потеряет всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратит региональное лидерство.Помимо этого, правительство страны в течение двух месяцев должно предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных из страны финансовых средств. Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности и воспитания молодежи», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Жанель Бисенбаева