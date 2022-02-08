Теперь казахстанцы могут пересекать границу 1 раз в 15 суток. Такие изменения внесла правительственная комиссия. Напомним, раньше гражданам страны можно было пересекать границу не чаще, чем раз в 30 суток. Такую меру изменили впервые почти за 2 года. Единственное требование при въезде — все прибывающие из-за рубежа обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение 72-х часов, независимо от прохождения вакцинации. Не требуется справка на детей в возрасте до 5 лет при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих лиц. Данные меры направили на активизацию экономической деятельности, развитие отечественного туристического бизнеса и улучшение инвестиционного климата страны.

Алишер Ашимов