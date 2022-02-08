Полицейские задержали подозреваемых в незаконном отстреле лося

Факт незаконной охоты выявили участковый инспектор полиции и инспектор национального государственного природного парка «Кокшетау» во время совместного рейда. Возле озера Жалтыр в Кызылжарском районе они заметили три снегохода и людей, занятых разделкой туши.

Сергей Липко, государственный инспектор НГПП «Кокшетау»:

— B один момент обнаружили 3 снегохода, стоящие в лесу, и троих молодых людей, которые закапывали в снег шкуру. Я выбрал один снегоход, который был поближе ко мне, и начал его преследовать.



Одного из подозреваемых задержали. Им оказался 47-летний житель района. Личности ещё двоих, оба — жители Бесколя, установили позже. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части четвёртой статьи триста тридцать седьмой Уголовного кодекса РК «Незаконная охота».

Ильяс Байсалдин, старший следователь отдела полиции Кызылжарского района:

-30 января 2022 г. в дежурную часть ОП Кызылжарского района поступило телефонное сообщение о том, что на территории Кызылжарского района выявлен факт незаконной охоты местным егерем и УИП Белобровко. На место происшествия был осуществлён выезд СОГ, был произведён осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства.

А именно три снегохода, двуствольное ружье «ИЖ», части разделанного животного. Подозреваемые содержатся под стражей. За незаконную охоту на особо охраняемой природной территории предусматривается ответственность до шести лет лишения свободы. Полицейские напоминают, что и в охотничьих хозяйствах на данный момент разрешили охоту только на пушного зверя. Отстрел копытных животных с наступлением января запретили.

Диана Салихова