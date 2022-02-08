Более 1300 лиц задержали в ходе массовых беспорядков в Казахстане

С момента январских трагических событий прошёл месяц. Но, последствия бандитского нападения всё еще дают о себе знать. Вспыхнувшие, как спичечный коробок, восстания охватили всю страну. Тысячи казахстанцев получили ранения, сотни — погибли. Сейчас полицейские и представители других соответствующих ведомств ведут работы по выявлению виновных лиц, пытавшихся «подорвать» режим. Ведётся следствие. Помогают в этом и простые жители. Присылают видеоматериалы на сайт «СТОП- терроризм».

Ризабек Ожаров, начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК:



— На наш сайт поступило 1672 файла. Это видеозаписи и фото с мест январских событий. Помогают и представители бизнеса. Они предоставляют записи с видеокамер и видеорегистраторов. По подозрению за участие в массовых беспорядках и совершение терактов взяты под стражу 467 лиц. Мы внимательно изучаем их личности. Семейное положение, возраст, состояние здоровья, степень участия, отношение к содеянному.



С учетом этих данных из-под следствия освободили 76 человек. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Среди них были две женщины и 9 несовершеннолетних. На брифинге отметили, среди митингующих были подготовленные люди.

Ризабек Ожаров, начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК:



— Организаторы вовлекли в свои планы деструктивные криминальные круги. Вооружили их и координировали их действия. На сегодня задержаны 18 членов ОПГ.21 лицо имеет судимость за кражи, грабежи и разбои. Среди них и Джумагельдиев. Называемый «Дикий Арман» и члены его группировки. Его люди похитили и насильно удерживали граждан из числа случайных прохожих. Их избивали. В результате один человек скончался.

На данный момент в производстве более 2,5 тысяч уголовных преступлений. Ими занимаются 200 следователей.

Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД РК:



— По подозрению в совершении преступлений водворены 887 лиц, из них 789 — арестованы. При этом 205 из них привлекались к уголовной ответственности, 8 — находились в розыске. Отмечу, их вина доказана изъятыми вещественными доказательствами.

Всего за время терактов преступники разрушили более 1500 зданий. Повредили 700 автомобилей.

Гюзель Закария